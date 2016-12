Minst 35 drept i angrep mot nattklubb i Istanbul

Minst én mann i nissekostyme skal ha skutt rundt seg inne på nattklubben under nyttårsfesten.

Ifølge guvernøren i Istanbul er minst 35 mennesker drept i angrepet. TV-kanalen NTV melder at en politimann er blant de drepte. Han og en sivil skal ha blitt skutt før gjerningsmannen tok seg inn på nattklubben.

Guvernør Vasip Sahin sier også at minst 40 personer er skadet i det han omtaler som et terrorangrep.

Ifølge de første meldingene var det snakk om to eller flere gjerningsmenn. Guvernøren sier det er minst én mann som står bak.

– Dessverre skjøt han kuler på en grusom og nådeløs måte mot uskyldige folk som var der for å feire nyttårsaften og ha det gøy, sier Sahin.

Han hadde på seg nissekostymer og skjøt helt tilfeldig rundt seg med et automatvåpen, melder CNN Turk. Flere ambulanser, politibiler og pansrede kjøretøy ble sendt til stedet.

Ifølge en CNN Turk-reporter er det rundt 50 ambulanser der

Foreløpig ikke pågrepet



Angrepet skjedde på nattklubben Reina i bydelen Ortaköy på den europeiske siden av Bosporosstredet klokken 1.30 lokal tid. Nattklubben er særlig populær blant fotballstjerner, artister og andre kjente personer, skriver tyrkiske Hürriyet.

Gjerningsmennene er ikke pågrepet, og flere medier skriver at de befinner seg på stedet. NTV melder at de var bevæpnet med gevær eller en annen type stort skytevåpen, og at en av dem har gjemt seg på et toalett.

En fotograf fra AP opplyser at politiet har sperret av et område på rundt tre kilometer.

Nattklubbgjester flykter forbi ambulanser som står klar til å ta seg av de skadde etter angrepet på nyttårsaften. Foto: Stringer , Reuters

Tyrkia hardt rammet av terror



Flere hundre personer skal ha vært på nattklubben nyttårsaften.

Samtidig er over 17.000 politifolk på jobb i byen som er i høy beredskap i frykt for nye terrorangrep. Ankara og Istanbul er rammet av flere angrep i 2016. Mer enn 180 personer er drept av terror i Tyrkia det siste året.

NATO-sjef Jens Stoltenberg skriver på Twitter at det er blitt en tragisk start på 2017.

– Mine tanker er med de berørte etter angrepet mot folk som feiret nyttårsaften, og det tyrkiske folk, skriver Stoltenberg.