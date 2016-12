Medier: To drept i angrep mot nattklubb i Istanbul

Menn i nissekostymer skal ha skutt rundt seg inne på nattklubben. Den tyrkiske TV-kanalen NTV melder at flere er skadet.

Ifølge AFP er to personer drept i angrepet. CNN Turk skriver på Twitter at flere gjerningsmenn har kommet inn på nattklubben og skutt rundt seg. Ifølge NTV er det snakk om to gjerningsmenn.

Det er nattklubben Reina i bydelen Ortaköy på den europeiske siden av Bosporosstredet som ble angrepet. TV-kanalen melder at mellom 20 og 30 personer er skadet.

Mennene hadde på seg nissekostymer og skjøt helt tilfeldig rundt seg, ifølge CNN Turk. Flere ambulanser og pansrede politibiler er sendt til stedet.

Gjerningsmennene er ikke pågrepet, og flere medier skriver at de befinner seg på stedet. NTV melder at de var bevæpnet med gevær eller en annen type stort skytevåpen, og at de har gjemt seg på et toalett.

En fotograf fra AP opplyser at politiet har sperret av et område på rundt tre kilometer.

Mellom 700 og 800 personer skal ha vært på nattklubben nyttårsaften.

Samtidig er over 17.000 politifolk på jobb i byen som er i høy beredskap i frykt for nye terrorangrep. Ankara og Istanbul er rammet av flere angrep i 2016. Mer enn 180 personer er drept av terror i Tyrkia det siste året.