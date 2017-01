Lian (19) drept da hun feiret nyttår på nattklubb i Istanbul

Festglade gjester løp i panikk da skytingen begynte. Noen kom aldri hjem til et nytt år.

Minst 39 mennesker ble drept da angriperen stormet nattklubben som var full av nyttårsfeirende gjester natt til søndag. 69 er skadet. Blant de omkomne skal det være en politimann, sikkerhetsvakter, en servitør og utenlandske studenter som feiret nyttår i den tyrkiske byen.

Minst 15 av de 39 døde var utlendinger. Ifølge Utenriksdepartementet er ingen nordmenn rammet. Ifølge CNN Turk ble en ansatt servitør og en sikkerhetsvakt drept i angrepet.

Dette er ofrene:



Ayhan Arik ble drept i angrepet.

Foto: Facebook/privat

Ayhan Arik: Skal være en av de drepte etter terrorangrepet. Flere familiemedlemmer skriver på Facebook at de i dag våknet til en grusom nyhet. «Jeg elsket min bror, og håper du er i himmelen», skriver en kvinne under et bilde av Ayhan. «Vi mistet får slektning i angrepet. Håper han får fred i himmelen,» skriver en annen.

Lian Zaher Nasser (19): Ifølge BBC døde Nasser fra Israel i angrepet. Hun feiret nyttår på utestedet sammen med flere venninner, skriver Haaretz. En av dem ble skadet. Nasser var fra Tira, en isrealsk by med hovedsaklig arabiske innbyggere.

Fatih Cakmak: Jobbet som sikkerhetsvakt på nattklubben Reina. Det skriver Daily Sabah Istanbul. Han har tidligere overlevd flere av bombeangrepene som har rammet Istanbul det siste året, blant annet Besiktas-kampen på fotballstadion Vodafone aren, skriver flere medier.

Kledd i hvitt: Overåkingsbilder viser mulig gjerningsmann

Artikkelen fortsetter under videoen

Tyrkiske myndigheter har, ifølge BBC, opplyst at det er døde fra blant annet Saudi Arabia, Libya, Libanon og Marokko.

Utestedet Reina er en kjent og eksklusiv nattklubb som er populær blant kjendiser, idrettstjerner, forretningsfolk og diplomater.