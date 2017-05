Kurdiske Rozerin (16) ble skutt av tyrkisk skarpskytter

DIYARBAKIR (VG) Rozerin Cukur (16) ble skutt i bakhodet av en tyrkisk skarpskytter. Hun ble funnet død i skoleuniformen.

Mustafa Cukur fører oss gjennom en av de trange gatene i Diyarbakir, der flertallet av innbyggerne har kurdisk bakgrunn, da vi må vike av veien for et tungt pansret militærkjøretøy.

– De må vise at de er her, at de har kontrollen, sier 52-åringen lavmælt.

Diyarbakir var sentrum for det kurdiske opprøret som blusset opp høsten 2015, etter at våpenhvilen mellom terrorstemplede PKK og den tyrkiske regjeringshæren kollapset.

Volden bredte om seg noen få uker etter at det kurdervennlige partiet HDP hadde gjort et brakvalg i juni 2015, og var fortsatt ikke slått ned da president Erdogan utlyste nyvalg i november samme år.

Noen av de hardeste kampene ble utkjempet i Diyarbakirs gamleby Sur, og minst 200 skal ha blitt drept der. Blant dem Mustafas datter Rozerin.

– Den tyrkiske staten hevder at hun deltok i opprøret til PKK, men jeg vet at det ikke er sant. Jeg mener offiseren som hadde ansvaret for angrepet bør svare for seg i retten, sier Mustafa.

SKOLEJENTE: Dette bildet av Rozerin i skoleuniform er det siste som ble tatt av henne. Foto: Ozge Sebzeci

Bilde bak et slør



I et hjørne i familien hus står et bilde som er dekket til med et tynt skjerf. Det er det siste bildet av 16-åringen. Det er tilslørt slik at moren Fahriye (52) ikke skal bli påminnet sin knusende sorg hver gang hun kommer inn i stuen.

I ett år og tre måneder har foreldrene sørget, og ventet forgjeves på et rettslig etterspill.

Moren henter frem bildet fra hjørneskapet, og en mappe med barnebilder, utskrifter av datterens karakterkort og tegninger Rozerin lagde.

– De kaller datteren min for en terrorist. Synes du hun ser slik ut, spør moren gråtkvalt.

MINNER: Foreldrene viser frem en mappe med minner de har av datteren. Foto: Ozge Sebzeci

Rozerin døde den 8. januar 2016. Foreldrene fikk dødsbudskapet rett før klokken tolv, da det ble nevnt i en nyhetssending på en lokal TV-stasjon. Datteren var skutt nær barneskolen Süleyman Nazif, i den beleirede bydelen Sur.

Tilbakeholder informasjon



KYSSER BILDETR. Moren Fahriye kysser bildet av sin døde datter. Foto: Ozge Sebzeci

Det er ikke mulig å si nøyaktig hva som foranlediget angrepet der 16-åringen ble drept, den informasjonen har ikke den tyrkiske hæren gått ut med.

Det som har stått i tyrkiske medier om saken konkluderer med at hun var et tilfeldig offer, men flere av de samme mediene er selv i etterkant blitt beskyldt for å støtte PKK.

Dette vet man sikkert: 11. desember ble portforbudet i gamlebyen Sur løftet i ni timer, og Rozerin, som bodde i en annen del av byen, dro inn dit for å treffe en klassevenninne.

Det er på det rene at PKK-krigere hadde etablert seg inne i gamlebyen.

Etter fire timer ble portforbudet gjeninnført på kort varsel, og Rozerin skal ifølge foreldrene ha blitt sittende fast der inne. Tyrkiske myndigheter mener Rozerin og flere andre sivile som ble drept den dagen var tilknyttet PKK, mens vitner har fortalt om skarpskyttere som skjøt mot tilfeldige ofre.

Sultestreiket



Foreldrene til Rozerin og andre ofre fra den dagen startet etter hvert en sultestreik for å få kroppene til sine kjære utlevert. Først den 6. juni i fjor kunne foreldrene gjennomføre en begravelse.

Fakta: Tyrkia og kurderne * Det er rundt 14 millioner kurdere i Tyrkia. Det bor også mange kurdere i de tilstøtende delene av Irak, Iran, Armenia og Syria. * Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK) grep til våpen mot tyrkiske myndigheter i 1984. Siden er over 45.000 mennesker drept i konflikten. * PKK-geriljaen er av Tyrkia, USA og EU klassifisert som en terrororganisasjon. * Opptil 500.000 mennesker, i all hovedsak kurdere, er internt fordrevet i Tyrkia som følge av offensiven mot PKK fra juli 2015 til desember 2016, ifølge FN. Kilde: NTB

Begravelsen ble dekket av både lokale og internasjonale medier, og i etterkant er faren Mustafa blitt tiltalt etter Tyrkias terrorlovgivning, grunnet uttalelser i et intervju med en lokalavis og i et intervju med tyske Der Spiegel.

Han blir beskyldt for å ha spredd terrorpropaganda. Likevel velger han nå å ta saken opp på nytt, for å kreve rettergang for datterens sak.

– Hvis vi må ta saken til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, så er vi forberedt på å gjøre det.

– Kan dere være sikre på at Rozerin ikke ble en del av opprøret, mens hun befant seg i Sur og bydelen var beleiret?

– Hun bodde hos en familie vi kjenner meget godt og de har fortalt hva som skjedde, så vi har gode vitner på det.

– Hva med anklagen mot deg selv, om at du har en tilknytning til PKK?

– Jeg har aldri vært med i PKK, men jeg er partimedlem i det kurdiskvennlige partiet HDP. Det er én ting å være opptatt av mitt folks kamp for rettigheter, og noe annet å være en væpnet kriger. Men akkurat nå skiller ikke den tyrkiske staten på det.

