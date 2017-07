Krisen mellom Tyrkia og Tyskland kraftig forverret

ISTANBUL (VG) Tyskland advarer sine borgere mot fare for arrestasjoner i Tyrkia, uten mulighet til å få konsulær bistand.

«De som reiser til Tyrkia på private reiser eller forretningsreiser oppfordres til å utvise økt forsiktighet, og bør registrere seg hos tyske konsulater og ambassaden, selv for kortere besøk», sier det tyske utenriksministeriet i en uttalelse.

Fortsettelsen er enda mer dramatisk:

«Utenriksstasjoner blir ikke alltid informert på tilstrekkelig vis om arrestasjoner av tyske statsborgere og tilgang til konsulær bistand er ikke alltid sikret».

Utenriksminister Sigmar Gabriel sier at Tyskland har endret reiserådene i kjølvannet av at flere menneskerettsaktivister, både utenlandske og tyrkiske, er blitt pågrepet i Tyrkia den siste tiden.

Gabriel sier også at den tyske regjeringen ikke lenger kan garantere tyske selskapers investeringer i Tyrkia, skriver NTB.

To tyske statsborgere sitter nå fengslet i Tyrkia siktet for terrorrelatert virksomhet, den ene menneskerettighetsaktivisten Peter Steudtner, den andre en journalist for avisen Die Welt.

Tyskland har foreslått å fryse utbetalinger EU-utbetalinger til Tyrkia som reaksjonen på disse arrestasjonene.

Tyrkia har slått hardt tilbake: De hevder uttalelser fra Tyskland om disse arrestasjonene er et forsøk på å påvirke uavhengigheten til det tyrkiske justisvesenet, skriver den tyrkiske avisen Hürriyet.

– Uttalelsene viser nok en gang en dobbeltmoral i deres tilnærming til loven til dem som forhindrer terrorister, mens de selv omfavner terroristgrupper som angriper vårt land, uttaler det tyrkiske utenriksministeriet.

Bakgrunnen er at Tyrkia har påklaget at Tyskland har gitt asyl til angivelige kuppavhoppere, og hevder at Tyskland ikke vil pågripe personer Tyrkia beskylder for å tilhøre det terrorstemplede, kurdiske arbeiderpartiet PKK.

Feiden mellomTyrkia og Tyskland oppsto tidligere i år i forbindelse med at tyrkiske politikere i flere delstater ble nektet å drive valgkamp blant tyrkere bosatt i Tyskland.

Valgkampen var knyttet til folkeavstemningen om tyrkiske grunnlovsendringer. President Recep Tayyip Erdogan fikk i folkeavstemningen et knapt flertall for å endre grunnloven slik at han selv fikk mer makt.

Det er også full strid rundt at tyske politikere nektes adgang til å treffe tyske soldater ved NATO-baser i Tyrkia. Nylig førte det til at tyske soldater ved NATO-basen Incirlik ble overført til Jordan.