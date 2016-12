Jakter på terrorister etter bombeangrepene

ISTANBUL (VG) Etter bilbomben gikk av, ventet selvmordsbomberen til han var omringet, så utløste han nok en eksplosjon.

I Istanbul foregår det søndag morgen en storstilt jakt på mulige bakmenn, ti er allerede arrestert.

Detaljer om eksplosjonene som seint lørdag kveld rystet Istanbul og drepte minst 38 mennesker, viser at antagelsene om at opprørspoliti til stede ved fotballkampen på Vodafone Arena i Besiktas var målet, etter all sannsynlighet stemmer:

• Bilbomben ble utløst halvannen time etter kampen, når det meste av publikum hadde gått, og var plassert i en bil nær en politibuss. Her skulle politifolkene vokte utgangen der bortefansen forlater stadion.

• 45 sekunder senere, etter å ha blitt omringet av politi, utløste en selvmordsbomber eksplosiver han bar på kroppen i Macka-parken, som ligger på andre siden av gaten fra stadion.

• Minst 27 av de 38 som mistet livet var politifolk. En omkommet var ansatt ved supporterbutikken til Besiktas, den andre var et kongressmedlem som var igjen ved stadion.

• 166 er skadet, nitten av dem så alvorlig at de får intensiv behandling, tre av disse er i en kritisk tilstand, opplyser guvernørkontoret i Istanbul.

Hvem står bak?



Spekulasjonene går nå på hvem som står bak: Lokale medier ble først ilagt et rapporteringsforbud om detaljer rundt hendelsen, noe som ofte iverksettes når IS står bak.

At bombene så spesifikt ble rettet mot politifolk, etter at det meste av publikum hadde forlatt stadion, kan derimot tyde på at kurdiske grupper står bak.

– Vi vet fortsatt ikke hvem som står bak, men pilene peker i retning av PKK, uttaler visestatsminister Numan Kurtulmuş.

President Recep Tayyip Erdogan var i Istanbul under angrepet, og skal nå ha avlyst en planlagt tur til Kazakhstan.

– Våre innbyggere og sikkerhetsstyrker er blitt utsatt for et terrorangrep. Eksplosjonene hadde som hensikt å drepe flest mulig, sier Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i en uttalelse, gjengitt av Reuters.

Lette med helikopter

VG var på stedet ved Vodafone Stadion i Besiktas natt til søndag. Et helikopter fløy da over stadion med søkelys. Veien var avstengt rundt to kilometer fra stadionet for biler, og rundt 200 meter fra plassen ble VG stoppet til fots av sivilkledd politi.

Politilederen på stedet opplyser at det kun har vært bombeangrep på ett sted, ved stadionet i Besiktas, ikke ved Taksim-plassen, som det kom rapporter om tidligere i kveld. Flere av de skadede er politifolk.

– Vi vet ikke hvem som står bak, men våre folk ser ut til å ha vært målet. Vi har mange terrorgrupper her. Vi undersøker nå om det finnes enda en bombe inne på stadion, sa politilederen til VG.

Urolig i Tyrkia



Tyrkia har vært utsatt for en rekke uroligheter og terrorangrep det siste året, både i storbyene Ankara og Istanbul, og i grenseområdene til Syria. 15. juli i år ble landet utsatt for et kuppforsøk som kostet 290 mennesker livet. President Erdogan erklærte unntakstilstand, som fortsatt vedvarer.

Noen uker før, 28. juni, ble 45 drept og minst 230 ble skadet i et selvmordsangrep på flyplassen Atatürk i Istanbul.

I mars ble fem mennesker drept og flere såret i et selvmordsangrep på Istiklal, Istanbuls svar på Karl Johan. Samme måned ble 37 mennesker ble drept og over 70 såret i et selvmordsangrep ved en bussholdeplass i Ankara. Dette er bare noen av en lang rekke angrep.

Det norske Utenriksdepartementet advarer i sine reiseråd om Tyrkia at nye terrorangrep kan inntreffe.