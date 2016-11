Jagland advarer Tyrkia om brudd på menneskerettigheter

ISTANBUL (VG) Under et hastebesøk til Tyrkia, advarte Thorbjørn Jagland om en flom av saker om mulige brudd på menneskerettighetene.

Jagland har besøkt Tyrkia og hatt møter med president Recep Tayyip Erdogan, statsminister Binali Yıldırım, samt utenriksministeren, justisministeren, og EU-ministeren.

Jagland møtte også opposisjonspolitikere og ledelsen ved Grunnlovsdomstolen. Turen ble gjennomført etter bare én dags planlegging.

– Besøket er knyttet til den siste tids utvikling i Tyrkia. Hovedpoenget var å formidle at Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) må overholdes også under unntakstilstanden, sier pressetalsmann Daniel Höltgen til VG på Jaglands vegne.

– Har dere grunn til å håpe at den tyrkiske regjeringen faktisk vil lytte?

– Håp er ikke vår bransje, men Jagland var tidlig ute med å fordømme kuppforsøket, og det er medvirkende til at han fikk så mange møter på kort tid. Nå kommer den tyrkiske justisministeren til Strasbourg i neste uke.

Vanskelige saker



Så langt er mer enn 35.000 mennesker pågrepet under unntakstilstanden som ble innført etter kuppforsøket, og over 80.000 er blitt fjernet fra sine stillinger.

– Unntakstilstanden i Tyrkia og arrestasjoner av journalister og politikere har stått øverst på dagsorden. Vi fikk vite at over 40.000 klager har kommet til Grunnlovsdomstolen i Tyrkia, sier Höltgen.

Dette ble også diskutert under møtene:

• Over 850 klager har kommet til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg knyttet til utrenskningene i Tyrkia.

• Opposisjonspolitikerne fra HDP som ble pågrepet på natten i forrige uke, og de mange arrestasjonene av regimekritiske journalister.

• Planene om å gjeninnføre dødsstraff i Tyrkia, noe Jagland har understreket at er uforenlig med medlemskap i Europarådet.

– Jagland påpekte at alle som er blitt arrestert har krav på en rettferdig rettssak, med konkrete beviser som de kan utfordre i tråd med rettsstatens prinsipper, sier Höltgen.

Vil klage inn saken



Fredag ettermiddag skriver det kurdiskvennlige, tyrkiske partiet HDP til VG at nå er også fem parlamentariske rådgivere blitt fengslet. Partiet varsler at de vurderer å klage inn hele saken til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

De ti politikerne som ble pågrepet i forrige uke, skal ha unnlatt å møte til avhør i forbindelse med at flere av partiets folkevalgte mister sin immunitet, men den tyrkiske regjeringen beskylder også partiet for å ha vist støtte til det terrorstemplede kurdiske arbeiderpartiet PKK.

I en uttalelse sendt til VG skriver HDP at de mener at arrestasjonene både er et brudd på den tyrkiske grunnloven, og er i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

Den tyrkiske utenriksministeren Mevlüt Çavuşoğlu skal allerede dagen etter arrestasjonene ha ringt Jagland direkte for å forklare bakgrunnen for arrestasjonene. Çavuşoğlu har tidligere understreket til VG at Tyrkia anser støtten Jagland ga landet etter kuppforsøket i juli, som ekstremt viktig.

