Istanbuls kattepine: Har én million gatedyr

ISTANBUL (VG) Tyrkias metropol elsker sine gatekatter og gatehunder. Men med én million herreløse dyr må storbyen ta grep.

Gatekattene er over alt i sentrumsbydelene i Istanbul. I områder som Cihangir på den europeiske siden og Kadiköy på den asiatiske, er gatekattene sågar så mange, og så høyt elsket, at begge bydeler hevder å være «The Cat Republic».

I Istanbul anses mating av løskattene som et kollektivt ansvar, som gjerne hele gaten deltar i. Derfor oppfører Istanbuls gatekatter seg omtrent som tamkatter gjør i andre land – de tror de eier byen.

GATEMAT FOR GATEKATT: Det er vanlig å sette ut katteskåler med fôr og vann til gatekattene i Istanbul. Foto: Nilas Johnsen/VG

Og ettersom de i liten grad er sterilisert, har de eksplodert i antall: Nå er det anslagsvis 750.000 løskatter i storbyens gater.

Antallet løshunder er også høyt, rundt 250.000, viser oversikten fra Istanbul Chamber of Veterinary Surgeons. Stadig flere av hundene er nå sterilisert eller kastrert, og de labber fredfulle rundt i bygatene og parkene.

Det er opprettet seks kommunale dyremottak, som kan ta inn over 7500 dyr. I fjor ble 20.000 sterilisert, og tusen dyr fikk et nytt hjem. Men, de fleste blir satt på gaten igjen. Derfor har man iverksatt et omfattende «fange, sterilisere, slippe fri»-program for å begrense økningen i antallet gatedyr.

FÅR VETERINÆRHJELP: Disse to kattungene, og moren deres som levde i hagen til et museum, får oppfølging hos en veterinær. Foto: Nilas Johnsen/VG

– Den voldsomme veksten i antall fører til at det blir flere problemer mellom mennesker og de herreløse dyrene. Flere dyr sliter med å finne mat, og ikke alle er like glade for å mate og passe på gatedyr lenger, sier professor Murat Arslan til nyhetsbyrået Anadolu.

Hos veterinær Sarper Alter som driver Vet Center i Cihangir leveres jevnlig gatedyr inn for behandling. Alter driver et «dyrehotell» for tamme kjæledyr, og her får også gatedyrene behandling og bolig når han har plass.

HJELPER TIL: Dyrlege Sarper Alter tar imot gatekatter dersom de er skadet og trenger hjelp, eller hvis de er gravide. Her med en seks uker gammel kattunge født i hans klinikk. Foto: Nilas Johnsen/VG

– Denne kattemoren bodde i hagen til et museum, og er ganske rolig. Da den var høygravid, tok noen med den hit og den fikk to unger. Nå er den sterilisert, og når ungene er store nok til å klare seg selv, setter vi henne tilbake. Kattungene forsøker vi å finne et hjem til, forteller han.

Ifølge Alter kan biologi forklare hvorfor gatekattene i Istanbul oppfører seg som tamkatter:

– De som er ville og menneskesky får mindre mat, så det lønner seg å være tam, rolig og kosete for gatekattene, for da er det lettere å finne mat.

MISTET ETT ØRE: Denne kattungen la seg til under panseret på en bil, og da motoren ble skrudd på, sved den øret sitt. Nå får den behandling hos dyrlegen. Foto: Nilas Johnsen/VG

– I dette området er vi stolte av å være snille mot gatedyrene. Vi mater dem og passer på dem. Men antallet er en utfordring, ettersom de kan formere seg så raskt. Derfor deltar jeg i steriliseringsprogrammet, forklarer dyrlegen.

Se flere bilder av gatedyrene i Istanbul her: