Istanbul-terroristen i avhør: – Hadde et annet mål

ISTANBUL (VG) Den mistenkte IS-terroristen som skal ha innrømmet 39 drap, forteller i avhør at han egentlig hadde et annet mål.

Etter over to uker på frifot ble den mistenkte IS-terroristen Abdulkadir Masharipov, en 33-åring fra Usbekistan, pågrepet av antiterrorpoliti natt til tirsdag.

Istanbuls guvernør Vasipi Sahin har forklart at den pågrepne 33-åringen skal ha tilstått skytemassakren, og leiligheten der han skjulte seg med sin fire år gamle sønn er blitt vist frem til pressen.

Nå er uttalelser fra et avhør med den mistenkte frigitt til tyrkisk presse, der han blant annet skal ha forklart at den fasjonable nattklubben Reina, der 39 mennesker mistet sine liv og 65 personer ble såret på nyttårsaften, ikke var det opprinnelige målet.

Planla angrep mot hjertet av byen



Den tyrkiske storavisen Hürriyet skriver at den populære Taksim-plassen, ansett som hjertet av Istanbul, var det utpekte målet for terroraksjonen, og at den ordren kom direkte fra IS-hovedstaden Raqqa i Syria.

Det er ikke uvanlig at tyrkisk politi gir ut uttalelser fra avhør til tyrkisk presse, og disse avhørene blir også lest opp under fengslingsmøter i det tyrkiske rettsvesenet. Uttalelsene fra Masharipov viderebringes derfor uten forbehold i tyrkiske medier, men er ikke offisielt bekreftet.

Flere detaljer i uttalelsene stemmer overens med det man tidligere vet fra etterforskningen, blant annet reisemønsteret hans i forkant av hendelsen, fanget opp via overvåkningskameraer. Det Masharipov skal ha tilstått stemmer også med informasjon guvernøren har gitt ut.

Kom via Iran

I uthevet skrift under kan du lese det som skal være Masharipovs egne ord fra politiavhøret:

– Jeg kom til Tyrkia i januar i fjor via Iran, med ordre om å delta i krigen i Syria. Jeg slo meg ned i byen Konya, og der mottok jeg ordre fra Raqqa om å gjennomføre et angrep på Taksim på nyttårsaften, skal han ha sagt i avhør.

Han viser så til den mye omtalte «selfie-videoen», som skal stamme fra en mobiltelefon som lå gjenglemt i ett av plaggene drapsmannen skal ha etterlatt inne på nattklubben Reina da han rømte ut bakveien. Her filmer han seg selv på Taksim-plassen.

– Jeg sendte rekognoseringsvideoen som jeg tok på Taksim, og det ble enighet om Taksim. Da jeg kom dit på nyttårsaften så jeg at det var et intensivert sikkerhetsopplegg, og det virket umulig å gjennomføre angrepet, sier han.

Masharipov forklarer hvordan det så ble besluttet at han skulle dra til utelivsområdet i bydelen Ortaköy, etter at han hadde blitt enig med sin kontakt i Syria om at Taksim ikke var et egnet sted for angrepet.

– Han beordret meg til å finne et nytt mål. Jeg kjørte i en drosje langs kysten, og rundt klokken ti på kvelden kjørte jeg forbi Reina, som så ut som et passende sted siden det ikke var noe stort sikkerhetsopplegg der.

Dørvakter som jobbet på nyttårsaften i bydelen, har tidligere forklart VG at de var fortvilet over at det var for lite væpnet politi til stede, ettersom det hadde gått ut et terrorvarsel fra den amerikanske ambassaden.

– Jeg informerte min kontakt om situasjonen, og han konkluderte med at Reina var passende, og ba meg gjennomføre angrepet. Jeg dro til Zeytinburnu i drosje, hentet mitt våpen, og kom til Reina for å gjennomføre angrepet.

Lette i innvandrerbydel



Politiets jakt på Masharipov tok utgangspunkt i en rekke observasjoner i bydelen Zeytinburnu i Istanbul. Her er nesten alle beboerne innvandrere fra tyrkisktalende, sentralasiatiske land som Usbekistan, Kasakhstan, Kirgisistan og Xinjiang-regionen i Kina.

Beboere i en av blokkene terroristen skal ha besøkt fortalte VG at de ble vekket midt på natten og fikk sine leiligheter gjennomsøkt.

I Zeytinburnu skal han ha blitt observert under et møte med IS' selverklærte emir i Istanbul, med kallenavnet «Yusuf Hoca». Her er han også fanget på et overvåkningskamera med ryggsekk og en koffert ved drosjeholdeplassen i det han dro til bydelen Ortaköy.

Etter udåden skal han ha tatt flere drosjer før han kom seg tilbake til Zeytinburnu, der han skal ha skjult seg noen timer inne på en restaurant som serverer uighur-mat. Morgenen 1. januar skal han ha blitt observert sammen med en ukjent mann, gående vekk fra området. De to skal ha satt seg i en bil og kjørt vekk.

Ropte: «Ikke drep meg»

Etter en intens jakt, ble den mistenkte til slutt pågrepet i en luksuriøs leilighet i bydelen Esenyurt der hans fire år gamle sønn også oppholdt seg – noe som i så tilfelle samsvarer med opplysninger som kom i slutten av forrige uke om at han skal ha oppsøkt huset der konen oppholdt seg rett etter terroraksjonen, tatt med seg guttungen, men etterlatt en yngre datter.

I leiligheten skal han ha blitt funnet gjemt under sengen, mens en irakisk mann og tre kvinner med egyptisk og afrikansk bakgrunn også ble pågrepet, har Istanbuls guvernør forklart.

Da han ble funnet skal han ha ropt «ikke drep meg» til politiet som pågrep ham.