Istanbul-terroren: Fant vennen på likhuset

De skulle feire nyttårsaften sammen i Istanbul. Det endte med at de måtte de identifisere vennen sin på likhuset.

Stephanie Deek Kavasoglu har nettopp fått den beskjeden hun fryktet. Hennes 35 år gamle venn fra Libanon er ett av ofrene for massakren på nattklubben Reina, skriver svenske Aftonbladet.

– Jeg er så lei meg. Jeg forventet ikke å finne ham her, sier hun til avisen.

Kavasoglus mann tok på seg det vanskelige oppdraget med å gå på likhuset og identifisere vennen. Utenfor porten ventet Stephanie urolig. Til slutt ringte mannen og fortalte at han hadde funnet vennen.

Kavasoglu forteller at ekteparet fra Libanon hadde kommet til Istanbul for å feire nyttår sammen med dem.

Hun og mannen hadde fått beskjed om at vennens kone var funnet i god behold og hadde også fått opplysninger om at 35-åringen var i live.

– Men vi hadde misvisende informasjon om at han var ok, at han er på sykehus, han er hos politiet. Vi lette på alle sykehus og alle politistasjoner. Han var ikke der. Vi hadde ingen informasjon, så til slutt bestemte vi oss for å dra hit. Og han er tydeligvis her, sier Kavasoglu.

– Og hans kone venter på hotellet og hun vet ingenting ennå. Han giftet seg for fem måneder siden, legger hun fortvilet til.

Minst 24 av de 39 døde var utlendinger. Til sammen kommer de drepte fra 25 land.

Al Jazeera melder mandag morgen at ekstremistgruppen IS tar på seg skylden for nattklubbangrepet i Istanbul.

NTB skriver at tyrkisk politi fortsetter jakten på gjerningsmannen bak angrepet nyttårsaften hvor minst 39 mennesker ble drept og 69 skadet.

IS tar sjelden på seg skylden for angrep i Tyrkia. Tyrkia-ekspert og postdoktor ved Universitetet i Oslo, Einar Wigen, sa til VG søndag at mye tyder på at IS står bak.

