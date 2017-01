Istanbul lammet av snøvær

ISTANBUL (VG) 40 centimeter kram nysnø har stengt både flyavganger, flere av veiene og fergetrafikken i Istanbul.

Det snør og snør, og det er ikke den tyrkiske storbyen så godt håndtert til å takle. Natt til lørdag har det kommet litt under en halvmeter med snø, og midt på dagen fortsetter det å lave ned.

«Istanbul er paralysert av snø», skriver storavisen Hürriyet, som melder om kaos på 90 prosent av veiene. Kystvakten har dessuten gitt ordre om en stans i skipstrafikken i Bosporos-stredet, som deler Istanbul i to, og som er en av verdens mest travle skipsleier.

Flytrafikken er hardest rammet, ettersom både det regionale knutepunktet Atatürk-flyplassen og Sabiha Gokcen-flyplassen på den asiatiske siden er delvis stengt, og minst 500 flyvinger er rammet. Det har skapt store forsinkelser langt utover Tyrkia.

UVANT SYN: Ahmed og Ibrahim fra Bahrain har aldri før sett snø. Foto: Nilas Johnsen

Men for dem som allerede er på plass i Istanbul er det ganske eksotisk, i hvert fall for vennene Ahmed (25) og Ibrahim (38) fra Bahrain.

– Jeg har aldri sett snø før, og hadde aldri ventet å se det her i Tyrkia. Det er utrolig vakkert, sier Ahmed til VG.

KJENT LANDEMERKE: Snøen ligger tett i hagen rundt den storslåtte Süleymaniye-moskeen i Istanbul. Foto: Privat

De to norske venninnene Eva Petershagen Åsbø (27) og Mari Nøren Stenersen (28) er opprinnelig fra Hamar, og de hadde sett på væremeldingen før de dro og pakket med seg norske vinterklær.

– Vi har snøballkrig i hagen utenfor Süleymaniye-moskeen, skriver de to til VG i en billedmelding.

Kaféeier Fatih Dogan i den populære Cihangir-bydelen feier vekk snøen og lager en slags modernistisk snøskulptur på fortauet utenfor pizzastedet Cukurcuma 49.

Han er ganske oppgitt, for til tross for at Istanbul ligger der Europa møter Asia, er ikke snøvær så uvanlig som man skulle tro.

– Nesten hvert år har vi noen få dager med snø, selv om det kom ekstra mye denne gangen. Hvert år skjer det samme: Man er ikke forberedt, veiene stenges, flyplassen stenges, og alle holder seg inne. Men jeg holder åpent likevel, sier Fatih.

SNØSKULPTUR: – Det snør nesten hvert år, likevel stanser alt opp år etter år, sier Fatih Dogan. Foto: Nilas Johnsen

Ifølge værvarselet kommer snøværet til å fortsette gjennom dagen for så å avta utover kvelden. Det er spådd minusgrader de neste dagene.