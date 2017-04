Hundrevis venter på Erdogan i kurdisk by

DIYARBAKIR (VG) Flere hundre mennesker venter på å slippe inn til et valgmøte med den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan.

Den omstridte tyrkiske presidenten kommer til byen, som primært har kurdisk befolkning, for å drive valgkamp for å få endret grunnloven slik at presidentembetet får kraftig utvidet og utøvende makt.

VG er tilstede der flere hundre mennesker venter på å slippe inn til et valgmøte med presidenten i byen Diyarbakir sørøst i Tyrkia.

– Valgmøter i Diyarbakir er alltid spesielle, men presidenten har fått gode mottagelser der tidligere. Vi har alltid vært tydelige på skillet mellom det kurdiske samfunnet som helhet og terroristene i PKK, sier president Erdogans talsmann Dogan Eskinat til VG.

Tyrkia og kurderne ** Det er rundt 14 millioner kurdere i Tyrkia. Det bor også mange kurdere i de tilstøtende delene av Irak, Iran, Armenia og Syria. ** Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK) grep til våpen mot tyrkiske myndigheter i 1984. Siden er over 45.000 mennesker drept i konflikten. ** Det uttalte målet var først en uavhengig kurdisk stat, men er i dag økt selvstyre i de kurdiske områdene sørøst i Tyrkia. ** Folkets Demokratiske Parti (HDP) er Tyrkias største kurdiskvennlige parti. Tusenvis av partimedlemmer sitter fengslet. ** Kurdistans frihetsfalker (TAK), en utbrytergruppe fra PKK, har tatt på seg ansvaret for flere store terroraksjoner de siste årene. ** Opptil 500.000 mennesker, i all hovedsak kurdere, er internt fordrevet i Tyrkia som følge av offensiven mot PKK fra juli 2015 til desember 2016, ifølge FN.

Valgmøtet begynner først klokken 17 norsk tid, men folk har stått timevis i kø. Helt i front står Sabiha (45):

– Erdogan er en sterk leder til det beste for landet vårt, og han kan utrette mer om han får endringene han ønsker, sier hun til VG.

Cihan (50) sier hun håper på en fredelig fremtid for byen:

– Diyarbakir er bare kjent for PKK, men det er ikke det vi ønsker å være kjent for. Europa må slutte å rakke ned på Tyrkia. La Erdogan få jobbe uten å plage ham, så får han endret på mer, sier hun.

Sikkerhetsopplegget i byen er lørdag formiddag svært omfattende. VG måtte gjennom fire grundige kontroller for å slippe inn, etter at søknaden om tillatelse ble vurdert av fire ulike departementer.

Diyarbakir-regionen er fremdeles veldig urolig, det har vært en rekke terrorangrep her, og inntil mars i fjor var det portforbud i deler av byen.

Erdogan vinner i disse dager velgere med en rekke gigantprosjekter – og byggeprosjektene har sterk appell hos tyrkerne, og er blant AKPs fremste midler i kampen om velgerne.