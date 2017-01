Her skyter han seg inn på nattklubben

OSLO/ISTANBUL (VG) Det er en ukjent massemorder på rømmen i Istanbul. IS tar sjelden på seg skylden for angrep i Tyrkia. Likevel tyder mye ved nyttårsterroren i Istanbul på at han tilhører gruppen, mener ekspert.

Midt under nyttårsfeiringen skjøt den ukjente gjerningsmannen seg inn på den tyrkiske nattklubben og drepte minst 39 mennesker og såret langt flere. Deretter flyktet han fra stedet.

Nå foregår en klappjakt på terroristen i Tyrkia.

– Våre sikkerhetsstyrker har iverksatt de nødvendige operasjoner. Han er tatt innen kort tid, om Gud vil, sier innenriksminister Suleyman Soylu, ifølge nyhetsbyrået AP.

VG ankom Istanbul sent søndag kveld. Utenfor den fasjonable nattklubben Reina i Ortakoy er frontvinduet dekket med en diger blå presenning, og ved inngangen drapsmannen brukte ligger en haug med røde roser til minne om de drepte.

Utenfor er sikkerhetssjefen ved nattklubben i dialog med politifolk som sikrer åstedet.

– Sikkerheten var økt i går med ekstra vakter, fordi vi hadde hørt om advarslene fra den amerikanske ambassaden, sier sikkerhetssjefen, som ikke vil siteres med navn.

– Vi mistet en av våre ansatte i denne tragedien, men man kan ikke skylde på vaktene. For hva kan vi gjøre, vi har ikke lov til å bære våpen, og han skjøt jo en bevæpnet politimann også.

Tyder på IS



Myndighetene har så langt ikke navngitt noen mistenkte, men Tyrkia-ekspert og postdoktor ved Universitet i Oslo, Einar Wigen, mener mye peker i retning IS.

– Det er vanskelig å si hvem som er ansvarlige for dette angrepet. Det er en rekke grupper som teoretisk sett kan stå bak, men IS vil være den klare hovedmistenkte. Det minner ikke om hvordan for eksempel kurdiske militante har gjennomført angrep i det siste, sier Wigen til VG.

Kan forbli usikkert

– Ettersom IS sjelden tar på seg skylden for angrep i muslimske land er det meget sannsynlig at myndighetene vil peke dem ut som gruppen bak, uten at de selv innrømmer det. Det har vi sett eksempler på før, sier Wigen.

KJENNER LANDET: Einar Wigen forsker på tyrkisk politkkk ved Universitetet i Oslo. Foto: UiO

IS er hovedmistenkt i en rekke dødelige terrorangrep i Tyrkia de siste årene, blant dem angrepet mot Atatürk internasjonale flyplass og et kurdisk bryllup i august. I disse tilfellene er det tyrkiske myndigheter som har utpekt gruppen, i motsetning til angrep gjennomført i vesten for øvrig, hvor gruppen er raskt ute med å ta på seg skylden.

Grunnen til at IS er stille skal være at de fleste angrepene som gjennomføres i Tyrkia og andre muslimske land rammer sunnimuslimer, noe som ikke er tillatt etter reglene for hellig krig, såkalt jihad.

– Når det kommer til Tyrkia kan også uvissheten om hvem som står bak være tilsiktet, for å skape splid, sier Wigen.

PÅ RØMMEN: En ukjent gjerningsmann jaktes av et stort antall politi. Foto: Harald Henden , VG

Nyttårsaften har særstilling i landet



I forkant av nyttårsaften har konservative grupper i tillegg til mer radikale islamister mobilisert mot feiringen.

– Argumentene går på at ekte tyrkere ikke feirer nyttår, og at det er en uislamsk tradisjon. Det har skapt et veldig polarisert klima i landet, mellom de som feirer og de som ikke gjør det. Symbolsk sett er dette konteksten for angrepet, sier Wigen.

Nyttårsaften i Tyrkia har nemlig en særegen tradisjon og posisjon i samfunnet.

Som del av vestliggjøringsprosessen etter Første verdenskrig ble feiringen introdusert som en slags sekulær jul. Som et muslimsk land kunne man ikke uten videre feire en kristen høytid, men ettersom landet under Kemal Atatürks styre forsøkte å importere vestlige tradisjoner ble det en slags hybrid.

– Nyttårsfeiringen ser rett og slett veldig ut som jul i Tyrkia, forteller Wigen.

ÅSTEDET: Utenfor nattklubben Reina var det lagt ned røde roser søndag kveld. Foto: Harald Henden , VG

Internasjonale, sekulære og velstående

At det var nattklubben Reina som ble angrepet var neppe tilfeldig. CNN beskriver utestedet som et av Istanbuls mest kjente utesteder, og et svært ettertraktet sted å feire det nye året. Internasjonale stjerner som Kylie Minogue og bandet U2.

– De som er drept ser ut til å være internasjonale og sekulære. De som går der er folk med penger, men som har ikke nødvendigvis så mye politisk innflytelse. Hvem de er og måten de feirer på er ganske synlig i et land med så store kontraster, sier Wigen.

