Guvernør: – Istanbul-drapsmann har tilstått

ISTANBUL (VG) Mannen mistenkt for å ha skutt seg inn på nattklubben Reina og drept 39 mennesker, skal ha tilstått udåden.

Natt til tirsdag kom beskjeden som har fått Istanbul til å puste lettet ut: Etter over to uker på frifot ble den mistenkte nyttårsterroristen Abdulkadir Masharipov, en 34-åring fra Usbekistan, pågrepet av antiterrorpoliti.

Tirsdag morgen uttaler Istanbuls guvernør Vasipi Sahin at mannen skal ha tilstått skytemassakren. Sahin bekrefter at den mistenkte er en usbekisk statsborger. Han skal ha fått trening i Afghanistan.

Fingeravtrykkene hans stemmer over ens med avtrykk som antas å stamme fra gjerningsmannen, opplyses det om.

Ifølge den tyrkiske storavisen Hürriyet ble totalt 197.000 dollar, to skytevåpen og to droner beslaglagt i samme aksjon.

Tyrkisk politi har sendt ut et bilde av drapsmannen, der han fremstår blodig og forslått. Han skal være tatt til en helsesjekk.

Mannen skal ha blitt tatt sammen med sin fire år gamle sønn i Istanbul – noe som i så tilfelle samsvarer med opplysninger som kom i slutten av forrige uke om at han skal ha hentet sin unge sønn kort tid etter terroraksjonen.

Drapsmannen skal ha blitt pågrepet mens han skjulte seg i en luksuriøs lelilighet i bydelen Esenyurt. Der skal han ha blitt funnet gjemt under sengen, mens en irakisk mann og tre kvinner med egyptisk og afrikansk bakgrunn også ble pågrepet, forklarer guvenøren.

Tror han fikk etterretningshjelp



Ifølge tyrkiske medier skal tyrkisk antiterrorpoliti og sikkerhetstjenesten MIT ha funnet ut hvor drapsmannen gjemte seg i helgen, og har etter det spanet på leiligheten for å være helt sikre da de slo til.

Totalt 50 personer er mistenkt i jakten på drapsmannen, som over to tusen politifolk har deltatt i, og der man har gjennomgått 7.200 timer fra overvåkingskameraer.

Tyrkiske myndigheter har også gått ut med at de tror drapsmannen fikk hjelp av en utenlandsk etterretningsorganisasjon. Det er visestatsminister Numan Kurtulmuş som sier dette til tyrkiske medier.

– Det ser ut til at det ikke bare var en terroristorganisasjon som sto bak angrepet mot Reina, men at også en etterretningsorganisasjon var involvert. Dette var en ekstremt godt planlagt og organisert aksjon, sier han til avisen Hürriyet.

IS-celle med bånd til Sentral-Asia



34-åringen fra Usbekistan skal være medlem av en sentralasiatisk IS-celle. Innen IS skal han ha kodenavnet «EBU Muhammed Horasani». Han skal ha ankommet Tyrkia i slutten av november, etter et opphold i Syria.

I byen Konya skal han ha leid et hus sammen med sin kone og to små barn. Konen har blitt avhørt, og har forklart politiet at hun ikke visste noe om mannens IS-tilhørighet. Han skal ha blitt observert da han dro fra Konya mot Istanbul med buss den 15. desember.

I Istanbul antas det at drapsmannen har fått detaljert informasjon om nattklubben Reina, slik at han klarte å ta seg ut derfra. Overvåkingsbilder fra en parkeringsplass rett ved viser hvordan han iskaldt iakttar politiets aksjon, rett etter at han selv forlot klubben.

– Han fremsto som veldig profesjonell, og må ha vært i slike skarpe situasjoner tidligere. Han må ha trent seg opp, og trolig også vært innom klubben tidligere, for han rømte ut gjennom personalinngangen, har sikkerhetsvakt Osman Yesilyurt, som jobber for samme selskap som har ansvaret for sikkerheten, tidligere forklart til VG.

Lette i innvandrerbydel



Politiets jakt på mannen har tatt utgangspunkt i en rekke observasjoner i bydelen Zeytinburnu i Istanbul. Her er nesten alle beboerne innvandrere fra tyrkisktalende, sentralasiatiske land som Usbekistan, Kasakhstan, Kirgisistan og Xinjiang-regionen i Kina.

Beboere i en av blokkene terroristen skal ha besøkt fortalte VG at de ble vekket midt på natten og fikk sine leiligheter gjennomsøkt.

I Zeytinburnu skal han ha blitt observert under et møte med IS' selverklærte emir i Istanbul, med kallenavnet «Yusuf Hoca». Her er han også fanget på et overvåkningskamera med ryggsekk og en koffert ved drosjeholdeplassen i det han dro til bydelen Ortaköy, der nattklubben Reina ligger.

Etter udåden skal han ha tatt flere drosjer før han kom seg tilbake til Zeytinburnu, der han skal ha skjult seg noen timer inne på en restaurant som serverer uighur-mat. Morgenen 1. januar skal han ha blitt observert sammen med en ukjent mann, gående vekk fra området. De to skal ha satt seg i en bil og kjørt vekk.