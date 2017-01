Filmet motstandere under tyrkisk grunnlovsavstemning

ISTANBUL (VG) Opposisjonspolitikere ble filmet av sine motstandere under en hemmelig stemmeavgivning om den tyrkiske grunnloven.

Det tyrkiske parlamentet har åpnet for en gjennomgang av et forslag om å endre grunnloven, med 338 mot 550 stemmer. Som VG omtalte i november vil grunnlovsendringen, dersom den blir vedtatt i en folkeavstemning, åpne for at president Recep Tayyip Erdogan kan styre til 2029.

Selv om Erdogan i praksis styrer Tyrkia allerede, så ligger den utøvende makten fortsatt hos regjeringen, som igjen utgår fra parlamentet. Det er dette som nå skal endres.

Forslaget er svært omstridt, men selv om avstemningen skulle vært hemmelig, var det mange som valgte å avgi sin stemme utenfor avlukkene.

Tilhengere av endringen, i hovedsak politikere fra regjerende Rettferdighets- og utviklingspartiet (AKP), filmet sine parlamentskollegaer for å dokumentere hvem som ville stemme i hemmelighet.

– Sannheten er at de som ville benytte retten til å stemme hemmelig, ble filmet av AKP-politikere. Det er urettferdig og det gjøres for å presse. Det forhindrer også at noen fra deres egne rekker kan stemme mot forslaget, sier den profilerte politikeren Tuncay Özkan fra det største opposisjonspartiet CHP til VG.

Den tyrkiske storavisen Hürriyet omtaler også at avstemningen ble «preget av omfattende regelbrudd», deriblant at det ble filmet. Det skriver også andre tyrkiske medier. Like fullt blir den stående, og nå skal grunnlovsforslaget gjennomgås i minst to uker.

At regjerende AKP til syvende og sist vil få nok stemmer er allerede klart: Det tredje største opposisjonspartiet, nasjonalistiske MHP, har bundet seg til masten i så måte.

Tuncay Özkan, som også er kjent som journalist, redaktør, og forfatter, har tidligere sittet fengslet, anklaget for det som senere har vist seg å være en ren sammensvergelse av oppdiktede påstander. Nå frykter han for landets fremtid.

– Grunnlovsforslaget vil utradere balansen mellom utøvende, lovgivende og dømmende makt. Det vil innføre et diktatorisk regime. Erdogan er de-facto allerede en utøvende president, men domstolene har en viss selvstendighet, som gir en følelse av frihet, sier Özkan.

– Dersom disse endringene innføres, så vil Erdogan få all makt og bli en diktator, fortsetter han.

Statsminister Binali Yıldırım, partileder i AKP og sånn sett den som formelt sett vil måtte fragi seg makten, forsvarer forslaget.

– Jeg er selv en seiler, og dersom det er to kapteiner, så synker skipet. Denne lovendringen vil styrke Tyrkia, sier han.

Dersom forslagene innføres vil Erdogan kunne innføre lovendringer direkte, og kun i begrenset grad være styrt av nasjonalforsamlingen.

Ønsket om en slik endring i grunnloven kan langt på vei kan forklare hovedtrekkene i den politiske utviklingen i Tyrkia siden sommeren 2015:

I juli 2015 gikk AKP til valg på en plattform om å erstatte dagens parlamentariske valgsystem med et utøvende presidentembetet.

Man fikk ikke stort nok flertall i første valgrunde, noe man heller ikke nådde under nyvalget samme høst. Men i en periode preget av politisk uro, kuppforsøk og terror, har en slik endring hele veien vært hovedmålet for regjeringen.

