Europarådet setter Tyrkia under overvåkning

ISTANBUL (VG) Tyrkia truer med å trekke seg fra Europarådets parlamentarikerforsamling, etter at den besluttet å sette landet under overvåkning.

Ingebjørg Godskesen (Frp), Europarådets rapportør i Tyrkia, sa i VG i slutten av mars at hun ville gi Tyrkia frist til juni med å bedre menneskerettighetene dramatisk – ellers ville landet risikere å bli satt under Europarådets strengeste form for overvåkning.

Men Europarådet parlamentarikerforsamling besluttet allerede tirsdag å gå inn for såkalt monitorering. Det bekrefter Godskesen til VG:

– Ja, vi gjør det, det er stemt over, så vi går til monitorering, skriver Godskesen til VG på sms.

Stemmegivningen var 113 mot 45 i favør av å innføre tiltaket, som betyr at det skal bli en gransking av Tyrkias demokratiske institusjoner. Tyrkia får kritikk for å ha fengslet opposisjonspolitikere og journalister, og for om menneskerettighetene er blitt fulgt under unntakstilstanden.

Beslutningen kommer bare en drøy uke etter den omstridte folkeavstemningen, der president Erdogan erklærte en marginal seier for grunnlovsendringer som gir presidentembetet den utøvende makten. Europarådets Veneziakommisjon advarte mot disse endringene i forkant av folkeavstemningen.

Godskesen var observatør under valget, og selv om hun ikke ble vitne til klare brudd på valgreglene, fortalte hun VG at Erdogans AKP fremsto «merkelig selvsikre» i forkant.

Dagen etter valget konkluderte valgobservatørene med at valget ikke var demokratisk.

Godskesen har tidligere sagt at hun frykter at Tyrkia forlater Europarådet, og dermed Europa, om tiltakene blir for strenge.

– Så nå får vi se om de gjør alvor av å forlate Europarådet, skriver hun til VG etter at parlamentarikerforsamlingen hadde stemt over saken.

Og responsen fra den tyrkiske hovedstaden Ankara er som ventet rask og fordømmende:

I en uttalelse fra det tyrkiske utenriksministeriet står det at beslutningen om å ha en monitoreringsprosess for Tyrkia er politisk motivert, at det vil kunne styrke terrororganisasjoner som truer landet, og at det tvinger Tyrkia til å revurdere sitt forhold til Europarådets parlamentarikerforsamling.

