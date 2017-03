Europarådet: Kan sette Tyrkia under overvåkning

Ingebjørg Godskesen (Frp), Europarådets rapportør i Tyrkia, sier hun vil gi landet frist til juni med å bedre menneskerettighetene dramatisk - eller risikere å bli satt under Europarådets strengeste form for overvåking.

Samtidig frykter hun av Tyrkia forlater Europarådet, og dermed Europa, om tiltakene blir for strenge.

Nå er det iskaldt mellom de tyrkiske lederne og flere europeiske land.

– Jeg er veldig bekymret på vegne av vanlige folk i Tyrkia, sier Godskesen til VG.

De tyrkiske lederne føler seg ytterligere provosert etter at fem tyrkiske offiserer fikk asylstatus i Norge tidligere denne uken. Verken Justisdepartementet eller Utlendingsdirektoratet vil begrunne vedtakene om asyl i Norge.

Risiko for forfølgelse



VG er imidlertid kjent med at UDI vurderte risikoen for forfølgelse som og umenneskelig behandling om de returnerer, som så overhengende at de har fått tre års opphold i Norge.

Dermed vil de også om noen år få retten til å søke norsk statsborgerskap dersom forholdene i hjemlandet ikke bedrer seg.

Tyrkia har svart med å kreve offiserene utlevert, men har likevel reagert langt mildere mot Norge enn nazi-anlagene fra president Tayyip Erdogan mot Tyskland og Nederland.

– Vi har på generelt grunnlag informert den tyrkiske ambassadøren i Oslo om at det er norsk utlendingsforvaltning som tar stilling til asylsøknader basert på norsk lov. Vår ambassadør til Ankara vil formidle det samme budskapet til tyrkisk UD, skriver Frode O. Andersen, kommunikasjonssjef i UD, i en epost til VG.

Reiser til folkeavstemingen



Ingebjørg Godskesen (Frp) sier at hun reiser til Tyrkia i påsken på vegne av Europarådets parlamentarikerforsamling, PACE. Der skal hun observere folkeavstemningen første påskedag, 16.april.

En uke senere møtes PACE og skal ta stilling til hvordan de skal reagere på Tyrkias gjentatte brudd på menneskerettighetene.

– Vi sitter med et ekstremt dilemma: Skal vi skjerpe overvåkningen av Tyrkia og risikere at de bryter båndene til Europarådet, eller skal vi la makthaverne og president Erdogan litt mer tid, sier den norske stortingsrepresentanten til VG.



– Selv vil jeg gjerne se an resultatet av folkeavstemningen før vi går videre med strengere tiltak, legger hun til.

Slapp ikke inn



De to Tyrkia-rapportørene Godskesen og Marianne Mikko fra Estland ble nektet å møte fengslede medlemmer av Tyrkias parlament, og fengslede journalister, da de besøkte Tyrkia i januar.

– Hundretusener av mennesker er levende døde. De har ingen rettigheter, passet er inndratt og dermed er det umulig å få seg ny jobb. 150.000 offentlig ansatte er avskjediget siden det mislykkede kuppforsøket i fjor sommer, sier Godskesen.

Overvåkes



Komiteen som overvåker menneskrettigheter i Europarådet ønsker at Tyrkia settes under det som kalles «full monitoring procedure» allerede på april-møtet til parlamentarikerforsamlingen PACE i Strasbourg.

Det betyr tettere overvåkning og fire årlige rapporter og debatter i PACE om situasjonen.

Men Ingebjørg Godskesen sier at hun vil se at folkeavstemningen om å endre den tyrkiske grunnloven med nye store fullmakter til president Erdogan.



– Jeg er innstilt på i gi Tyrkia tid fram til vårt juni-møte, før vi trapper opp. Det er ikke av hensyn til det tyrkiske lederskapet, men til vanlige folk som har fått rettigheter inndratt i stor grad siden kuppforsøket, sier hun.

Thorbjørn Jagland, som er Europarådets generalsekretær, vil ikke kommentere prosessen mellom Tyrkia og Europarådet overfor VG nå.



– Det er parlamentarikerne som styrer dette, sier Jagland via sin pressesjef Daniel Holtgen.