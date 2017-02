Eugene Schoulgin om Tyrkia: – Det er verre enn noensinne

ISTANBUL (VG) Siden 1995 har norske Eugene Schoulgin fulgt rettsprosesser i Tyrkia. Han mener den politiske kontrollen er mer totalitær enn tidligere.

Forfatter Eugene Schoulgins hjerte banker for Tyrkia. Første gang han besøkte landet var i 1995, og fortsatt disponerer han en leilighet på den asiatiske siden av storbyen Istanbul. Her har han bodd fast i åtte år frem til 2014, og her tilbringer han fortsatt en fjerdedel av året.

– Jeg har et nært forhold til Tyrkia, flere av bøkene mine er gitt ut her, og jeg har en tyrkisk forlegger. Jeg har fulgt rettslige prosesser og den politiske utviklingen svært tett i mange år, så det er nok riktig å kalle meg en Tyrkia-kjenner, sier 75-åringen til VG.

Men han legger ingenting imellom når han skal beskrive situasjonen i landet nå, der over 120.000 mennesker er fratatt sine jobber og over 40.000 fengslet i de voldsomme utrenskningene etter det blodige kuppforsøket i juli i fjor.

– Det var ille på nittitallet, men det er verre enn noensinne nå. Den gang var «rødlinjen» kurdernes situasjon og kommunistpartiet. Begge deler er fremdeles direkte farlig å uttale seg om, sier Schoulgin.

– Men nå slås det i tillegg hardt ned på alt som kan oppfattes som den minste kritikk av det regjerende AKP-partiet og president Recep Tayyip Erdogan, fortsetter han.

– Pressen jages

Hans første besøk hit handlet om å undersøke ytringsfrihetens kår, og det er den samme kampsaken han har nå. Men han er i tillegg bedrøvet over den generelle politiske situasjonen i landet.

– Pressen jages fordi de fleste journalister støtter det sekulære og multikulturelle Tyrkia, og ikke ønsker noen ensretting. Ytringsfriheten kontrolleres for å styre hva det tyrkiske folk får vite, sier Schoulgin.

– Presidenten søker å skape en stat der han har all makt, og henspiller på tyrkernes tidligere storhetstid under det osmanske riket. Men dette er et meget høyt spill, og økonomien lider nå som en følge av den politiske utviklingen.

Stoppet av politiet

I forrige uke var Schoulgin med på en markering som ytringsfrihetsorganisasjonen PEN forsøkte å holde til støtte for de totalt 151 fengslede journalistene, skribentene og forfatterne i Tyrkia.

– Vi ble stanset og omringet av tungt bevæpnet politi, det var ganske absurd. Men det som er alvorlig er at de som sitter fengslet holdes av et justisvesen som er i ferd med å kollapse innenfra.

VG omtalte denne uken saken som føres mot den kjente forfatteren Asli Erdogan, som er tiltalt for terror med grunnlag i at hun har vært kommentator og rådgiver i en prokurdisk avis.

– Asli Erdogan er ikke noen politisk propagandist, men hun er en av de tyrkiske stemmene som er best kjent i utlandet. Ved å arrestere henne tror jeg de ville sende et budskap til alle som våger å være kritiske, om at ingen er trygge, sier Schoulgin.

