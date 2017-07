Ett år siden kuppforsøket i Tyrkia: Mannen la seg foran stridsvogn

ANKARA (VG) Yusuf Celik (46) er blitt ett av de sterkeste symbolene på kuppforsøket i Tyrkia. Men familiens sår leges ikke av at han hylles som martyr.

Under kuppforsøket natten mellom 15. og 16. juli i fjor, demonstrerte en rasende folkemengde mot soldater utenfor hærens hovedkvarter i Ankara. Da to stridsvogner begynte å kjøre mot demonstrantene, gikk Yusuf Celik ut og la han seg ned midt i veien.

Liggende på asfalten fikk han stridsvognene til å stanse – soldatene ville ikke kjøre over en sivilist. Da skyting brøt ut kort etter, ble han skutt på kloss hold av én av offiserene.

Nå er bildet av Yusuf, tatt av fotograf Ahmet Izgi fra det statlige nyhetsbyrået Anadolu, utstilt i byer over hele landet som del av en markering av at det har gått ett år siden kuppnatten.

– En uke, en måned eller ett år, det forandrer ingenting. Smerten over tapet er like stor, forteller Yusufs enke Hulya Celik (41) til VG.

Fikk sjokk under presidentbesøk



Sammen med døtrene Hatice (21), Feyza (16) og Hanne (6) er hun invitert av landets øverste politiske ledelse til å delta i markeringen. VG treffer familien kort etter at de har vært i audiens hos president Recep Tayyip Erdogan.

– Markeringen av kuppet bringer tilbake minnene, så det gjør ekstra vondt. Det er en fin gest av våre ledere å gjøre stas på Yusufs minne, men det eneste som gir oss trøst er å vite at han er hos gud som martyr for sitt lands frihet, sier Hulya.

Markeringen var andre gang familien besøkte Erdogans palass. Den første gangen, to uker etter kuppforsøket, fikk de et sjokk.

– På den tiden visste vi ikke hvordan Yusuf var blitt drept. Presidenten hadde en mottagelse for familiene til martyrer, og noen bilder tatt under kuppforsøket var hengt opp. På ett av dem så vi Yusuf, liggende på bakken foran stridsvognen.

IKONISK BILDE: Hulya Celik (41) og døtrene Hatice (21), Hanne (6) og Feyza (16) ser på bildet tatt av Ahmet Izgi fra Anadolu Ajency, og som nå er utstilt over hele Tyrkia. Foto: NILAS JOHNSEN/VG

Bildet var både skremmende og trøstende på samme tid. Hulya kontaktet fotografen, og fikk fortalt historien om hvordan mannen hadde stanset en tenåring som også ville legge seg på bakken, og om hvordan protesten hans trolig førte til at ikke flere liv gikk tapt.

Datteren Feyza vil gjerne vite hva VG, som utenlandsk journalist i Tyrkia, tenker om bildet. Hun legger hånden mot hjertet da hun får til svar at faren må ha vært svært modig som la seg ned på den måten.

MINNE OM FAREN: Feyza (16) viser frem et bilde av seg selv og faren tatt to år før kuppforsøket. Foto: NILAS JOHNSEN/VG

16-åringen er nemlig opprørt over den politiske debatten rundt kuppforsøket, og er blitt fortalt at vestlige medier bagatelliserer hendelsene.

Vond debatt om kuppet



Den tyrkiske opposisjonen har den siste tiden omtalt kuppforsøket som orkestrert og politisk styrt. Det blir hevdet at regjeringen visste om planene, men unnlot å stanse det for å kunne bruke det som påskudd for den påfølgende utrenskningen som har funnet sted.

Mange av de 249 som mistet livet i kampen mot kuppet var politifolk som kom i trefninger med soldatene, men for familiene til sivile ofre som Yusuf er det naturlig nok vondt at det er en debatt rundt hendelsene.

– Yusuf var partimedlem i AKP, men var ikke politisk aktiv. Religion og kjærlighet til fedrelandet var veldig viktig for ham. At han var en så stor patriot at han var villig til å gi sitt liv, visste vi ikke før i etterkant, forteller Hulya.

Slik husker hun kuppnatten, og engstelsen og sorgen som fulgte:

– Det var en varm kveld, så vi satt på balkongen og spiste frukt da det begynte å komme tekstmeldinger om at et angrep mot det lokale AKP-kontoret var på gang. Da tok Yusuf på seg jakke og sko, og sa han måtte gå ut for å finne ut hva som var i ferd med å skje, forteller Hulya.

– På vei ut holdt han meg og ga meg et langt og kjærlig blikk. Jeg tror kanskje han visste hvilken skjebne som ventet ham, legger datteren Hatice til.

RELIGIØS PATRIOT: Yusuf var medlem av president Erdogans AKP-parti, men var ikke politisk aktiv. Han var sterkt religiøs og veldig patriotisk, forteller enken Hulya. Foto: NILAS JOHNSEN/VG

Kuppforsøket i Tyrkia * Kuppforsøket ble innledet av en fraksjon i det tyrkiske forsvaret 15. juli 2016. Gjennom natten var det kamper i hovedstaden Ankara og i Istanbul. * Morgenen etter kunngjorde president Recep Tayyip Erdogan at kuppet var slått tilbake. * 249 sivile, soldater og politifolk ble drept i kamp mot kuppforsøket. Mellom 24–104 antatte kuppdeltagere er blitt meldt drept. * I ettertid er rundt 50.000 mennesker blitt pågrepet, mens over 100.000 er blitt oppsagt eller permittert. * Erdogan har utpekt den muslimske predikanten Fethullah Gülen som hovedmann bak kuppforsøket. * Gülen nekter for å ha hatt noe med kuppforsøket å gjøre. Han bor i eksil i USA, og Tyrkia krever ham utlevert.

Ringte mannen tre ganger



Noen timer etter at mannen hadde gått ut, var statsminister Binali Yildirim på TV og fortalte at deler av hæren hadde igangsatt et kuppforsøk. Da ringte Hulya mannen for å høre om han var trygg. To ganger senere den natten ringte hun på nytt, den siste gangen etter at en av kuppgeneralene hadde erklært portforbud under en TV-sending.

– Jeg ba ham komme hjem, for sin egen sikkerhets skyld. Da svarte han at dette var det viktigste tidspunktet for ham å forsvare det han trodde på. Det ble det siste jeg hørte fra ham.

Dagen etter dro hun fra sykehus til sykehus i håp om at han var blant de sårede. Bilen

hans fant de nær hærens hovedkvarter ved å søke på den innebygde GPS-senderen. Først to dager senere ringte de fra likhuset med den knusende beskjeden.

– I ettertid har etterforskningen matchet kulen som traff ham med pistolen til offiseren som skjøt. Han er fengslet og vil få sin straff. Men jeg ville gjerne ha sette ham i øynene og spurt hvordan han kunne hate et annet menneske så dypt, og hva han var blitt lovet for et slikt forræderi, sier Hulya.

BILDET AV YUSUF CELIK: Dette er bildet som ble tatt da Yusuf Celik la seg ned foran stridsvognene i Ankara. Foto: Ahmet Izgi/Anadolu Ajency

PS: I utstillingen skriver fotograf Ahmet Izgi følgende om sitt ikoniske bilde: «Vanlige borgere marsjerte mot soldatene, som advarte at de ville åpne ild om de kom nærmere. En mann, som jeg etterpå fikk vite at var Yusuf Celik, la seg ned på bakken foran stridsvognene. To av dem begynte å kjøre, men trebarnsfaren flyttet seg ikke. Da brøt det ut skudd.»