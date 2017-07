Erna Solberg med kvinnesaksappell til Erdogan på G20

HAMBURG (VG) Møtet mellom Norge og Tyrkia ble innledet med en feminist-samtale ledet an av statsminister Erna Solberg.

– Vi er mange kvinner i norsk politikk, sa Erna Solberg (H) til president Erdogan, da den norske og tyrkiske delegasjonen møttes for et bilateralt møte fredag ettermiddag i Hamburg.

VG overvar møtet, og kunne med egne øyne se den store kontrasten mellom de to delegasjonene.

VGs EUROPA-KONTOR Nora Thorp Bjørnstad Ta kontakt og følg meg på:

E-post: nora@vg.no Snapchat: @norathorp

Mange kvinner

Mens finansminister Siv Jensen (FrP) og statssekretær Ingvild Stub (H) sammen med Solberg utgjorde den norske delegasjonen, bestod Erdogans følge utelukkende av menn.

Statsminister Solberg benyttet anledningen til å påpeke nettopp dette.

– Vi er nesten bare kvinner her, utenom Børge (Brende), sa Solberg.

– Dere burde virkelig nytte dere av kvinnelig talent. Det er veldig viktig, sa hun videre, og påpekte at det er kvinnene før henne selv som har banet vei og som skal ha æren for at mange norske kvinner sitter i nøkkeposisjoner i dagens politiske Norge.

– Også feminister

Recep Tayyip Erdogan har tidligere kommet med uttalelser som at barnløse kvinner er ufullstendige og at bruk av prevensjon er forræderi.

Men Erdogan kunne på møtet avsløre at en av ministerne som er med i hans delegasjon, er feminist.

– Vår EU-minister er en feminist, sa Erdogan via sin tolk, og lo.

– Vi er feminister, vi også, la den tyrkiske utenriksministeren Mevlut Cavusoglu til.

Etter det VG får opplyst er ingen av delegatene fra Tyrkia kvinner.

Les også: Slår kvinne for å gå i miniskjørt under ramadan

KVINNESTERKT: Finansminister Siv Jensen (FrP) og statsminister Erna Solberg (H) diskuterte blant annet kvinnesak med Tyrkias statsminister Recep Tayyip Erdogan da de møttes fredag ettermiddag. Foto: Tore Meek , NTB scanpix

Tok opp menneskerettigheter

Men det var ikke bare sterke kvinner som var samtaleemnet under møtet. De snakket også om situasjonen i Midtøsten, krigen i Syria, og migrasjon.

I tillegg ble kuppforsøket i Tyrkia i fjor sommer tatt opp, og Solberg ga uttrykk uro for utviklingen i landet, ifølge NTB.

– Jeg tok blant annet opp spørsmålet om arrestasjonen av generalsekretæren for Amnesty i Tyrkia og andre tyrkiske menneskerettighetsforkjempere, uttaler Solberg.

Les også: Erdogans trusler

Opposisjonen marsjerer mot Erdogan

Samtidig som Erdogan og hans delegasjon befinner seg i Hamburg under G20-toppmøtet, er det full aktivitet blant mange av hans motstandere i hjemlandet.

Lederen for det tyrkiske opposisjonspartiet CHP har de siste ukene sammen med tusenvis av tilhengere marsjert fra Ankara til Istanbul i protest mot Erdogan, og får massiv støtte på veien, rapporter Politico.

Bakgrunnen for protestmarsjen er det krevende regimet Erdogan har etablert i landet i kjølvannet av fjorårets mislykkede kuppforsøk.

Tusenvis av mennesker har blitt fengslet, ytringsfriheten er ytterligere skrenket inn, og journalister og forfattere arresteres midt på natten. Dessuten har myndighetene krevd 2.988 livstidsdommer for tiltalte etter kuppforsøket.