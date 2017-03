Erdogan vinner velgere med gigantprosjekter

GARIPCE (VG) Undersjøisk tunnel, åttefelts hengebro, og det som skal bli verdens største flyplass. President Erdogan bygger stort for å bli større.

Yavuz Sultan Selim-broen er verdens største hengebro målt i høyde og bredde, og ser imponerende ut, plassert der Bosporosstredet møter Svartehavet.

I en oversikt sendt ut av det statlige nyhetsbyrået Anadolu, med tittelen «2016: Megaprosjektenes år», omtales broen som «det tredje smykket langs Bosporos».

Like fullt er broen også blitt gjenstand for en god del kritikk. Først under prosjekteringen; for prislappen på tre milliarder dollar (over 25 milliarder kroner). Så under utbyggingen; fordi mange mente den var et for stort inngrep i én av få grønne lunger i utkanten av storbyen Istanbul.

Og siden åpningen i august i fjor; fordi det har vist seg at ganske få kjøretøy faktisk benytter seg av den.

– Bra for økonomien



Men kjæresteparet Hediye Demir (30) og Yuksel Deniz (43) er hoppende glade likevel, og har kommet for å ta bilder ved det som allerede er godt etablert som et turistmål.

– Vi bor på den asiatiske siden av Istanbul og merker at det er mye mindre trafikk på første og andre bro over Bosporos, ettersom tungtrafikken er sendt ut hit, sier Hediye.

– Prosjekter som denne broen skaper jobber og er bra for økonomien. Det er også et veldig lurt trekk politisk, for det sikrer velgere til AKP, mener Yuksel.

– Bare se hvor mye oppslutningen har økt for partiet siden den gang Erdogan var ordfører her i Istanbul og begynte å bygge stort.

Viste stor vekst



Den samme analysen trekker både tilhengere og motstandere av Tyrkias omstridte president: Enorme byggeprosjekter har sterk appell hos tyrkerne, og er blant AKPs fremste midler i kampen om velgerne.

Rent faktisk har den voldsomme utbyggingen utgjort en kraftig bedring av fremkommeligheten, ikke bare rundt Istanbul, men i hele Tyrkia. Lenge var det også et tegn på at den tyrkiske økonomien var i voldsom vekst.

Slik er det ikke lenger. Det siste halvåret har de tre største kredittvurderingsbyråene i verden alle nedvurdert Tyrkias betalingsevne til såkalt «søppelnivå».

Dette tilbakevises som en fornærmelse her, men det er et faktum at de utenlandske investeringene har krympet, veksten i økonomien har bremset kraftig og utenlandsgjelden øker.

Lover å fortsette



Men i den pågående valgkampen for å sikre økt makt til presidentembetet ved en folkeavstemning 16. april for å endre den tyrkiske grunnloven, har Erdogan lovet å fortsette å bedre infrastrukturen.

I august i fjor opprettet Tyrkia et statlig investeringsfond med dét som formål. I februar ble enorme verdier overført dit:

Den tyrkiske statens eierandel i flyselskapet Turkish Airlines, i bankene Halkbank og Ziraat, i børsen i Istanbul og i Türk Telekom utgjør nå sikkerhet i fondet. Målet er å sikre 200 milliarder dollar.

Populære tiltak

Ved landsbyen Garipce, rett utenfor den tredje broen, er restaurantarbeider Ömer Koc, sjeleglad for investeringene.

– Jeg takker gud og Erdogan for denne broen. Den bringer turister hit, og den vil bringe med seg handel og utvikling, sier han.

Han er også godt fornøyd med det aller største megaprosjektet: Istanbuls tredje flyplass, som bygges nær Svartehavet, og som etter planen skal ha sin første avgang i februar 2018. Med en prislapp som ligger an til å bli 94 milliarder kroner, er siktemålet å bli verdens største flyplass.

– Her oppe ved Svartehavet har vi ikke hatt så mye utvikling før, så vi ønsker alle disse prosjektene velkommen. Jeg håper Erdogan skal gjenskape det osmanske imperiet, sier Koc fornøyd.

PS! Den tredje broen tar sitt navn fra sultanen Selim «den strenge», som ved sin død i 1520 hadde utvidet osmanernes landområde med 70 prosent.