ISTANBUL (VG) President Recep Tayyip Erdogan sier Tyrkia går over i «angrepsmodus», og advarer andre land om at man «enten er med oss, eller mot oss».

Tyrkia gjør det klart at landet kommer til å fortsette sin offensiv i Syria, både mot IS og mot den kurdiske YPG-militsen, med forsterket kraft. Erdogan gjør det også tydelig at landet ikke har tenkt å holde seg ute av Irak, dersom det føler behov for å ta en mer aktiv rolle i kampene der.

– Tyrkia har gått vekk fra forsvar, og er nå i angrepsmodus, sier presidenten i en tale til lokale ledere.

– Vi vil fortsette vår kamp mot terrororganisasjoner i Syria med dette perspektivet, og i Irak vil vi også følge en lignende tilnærming, sier Erdogan.

Irak har krevd at tyrkiske tropper i det selvstyrte kurdiske området trekkes tilbake, men foreløpig har det ikke skjedd. Troppene er der på et opptreningsoppdrag, men er plassert nær frontlinjen mot Mosul.

Etter å ha frigjort byen Jarablus fra IS, har tyrkiske tropper fortsatt mot IS-holdte al-Bab i Syria, men kjemper samtidig for å fordrive kurdiske styrker fra hele grenseområdet mot Tyrkia.

– Angrepet på al-Bab fortsetter med intensitet og IS er snart drevet på rømmen. Kampen mot PYD og YPG (det kurdiske partiet i Syria og dens væpnede ving, journ.anm.) forsetter med full besluttsomhet. Om det er elementer som truer oss, så vil vi rydde dem av veien i de områdene, sier Erdogan.

– Jeg har alltid sagt at trygge grenseområder fri fra terrorisme – det er vår rett. Hvis mine borgere er under trussel fra disse områdene, så må vi beskytte dem. Det er det vi har staten til.

Tyrkias offensiv inne i Syria skaper konflikt med USA, siden de er i direkte kamper mot kurdisk milits som samarbeider med USA. Både USA og Tyrkia har den forbudte kurdiske PKK-militsen på sine terrorlister, men USA har like fullt gitt støtte til YPG/PYD, som Tyrkia anser som en undergruppe av PKK.

Erdogan kommer derfor med en uttalelse som tolkes som dårlig nytt for håpet om en bedring i forholdet mellom de to NATO-landene:

– Vi utvider vår kamp med følgende prinsipp: Alle som ikke støtter Tyrkia, er mot Tyrkia.