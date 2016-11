Erdogan truer EU med «tyrkisk Brexit»

ISTANBUL (VG) Tyrkia-president Recep Tayyip Erdogan har sett seg lei på kritikk fra EU. Nå åpner han for en folkeavstemning om å avbryte forhandlingene.

Forholdet mellom EU og Tyrkia er blitt stadig mer anstrengt etter at man ikke klarte å følge opp vinterens flyktningavtale med en avtale rundt visumfrihet i våres. Etter det mislykkede kuppforsøket i juli har man nådd frysepunktet.

I forrige uke gikk president i EU-parlamentet Martin Schulz ut og sa at situasjonen i Tyrkia de siste ukene, der partiledelsen og folkevalgte fra det prokurdiske opposisjonspartiet HDP er blitt pågrepet og der mange regimekritiske journalister er fengslet, er så alvorlig at EU må vurdere sanksjoner og å skrinlegge forhandlingene mellom unionen og Tyrkia.

– Jeg kan ikke se for meg at vi med de pågående arrestasjonene av opposisjonelle vil kunne utvide tollunionen, sa Schultz.

Bryr seg ikke



Dersom ønsket var å presse Tyrkia til å endre retning, så ser det ikke ut til å lykkes. I forrige uke gikk president Erdogan ut og sa at han ikke brydde seg om han kalles diktator i Vesten, og nå sier han at Tyrkia selv kan trekke seg fra videre forhandlinger.

– Hvordan kan EU som har holdt Tyrkia utenfor i 53 år presse oss. Vel, dere får bestemme dere. Dere kan være for sent ute, jeg har sagt at vi skal være tålmodige til slutten av året, sier Erdogan.

– Etter det går vi til folket og får en avstemning, slik britene gjorde, fortsetter han.

Forslaget er allerede døpt «Trexit» i Tyrkia, men det er en vesentlig forskjell: Tyrkia har aldri vært EU-medlem.

Viktige avstemninger



Den tyrkiske presidenten jobber for å få gjennomslag for tre folkeavstemninger til neste år som vil ha stor påvirking på Tyrkias fremtid:

• En endring av grunnloven som vil overføre utøvende makt fra regjeringen til presidentembetet.

• En gjeninnføring av dødsstraff, noe som blant annet Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland har advart Tyrkia mot.

• Og altså en mulig folkeavstemning om å avslutte forhandlingene med EU, noe meningsmålinger tyder på at det vil bli flertall for.

Tyskland: Sterk bekymring



Tysklands utenriksminister Frank-Walter Steinmeier besøker tirsdag Tyrkia og uttrykte sterk bekymring over utviklingen i landet, men advarte samtidig EU mot å stenge døren til Tyrkia.

– Hvorvidt Tyrkia ønsker å nærme seg eller distansere seg fra EU, er ikke noen avgjørelse som tas i noen europeisk hovedstad. Det er en beslutning som må tas av Tyrkia alene, sier Steinmeier ifølge NTB.

Hans tyrkiske kollega Mevlüt Çavusoglu viste at han er helt på linje med Erdogan:

– Hver dag dukker det opp en utenriksminister i EU som sier at Tyrkia må kastes ut fra forhandlingene og fra NATO. Vi fortjener ikke en slik behandling. Derfor bør vi la folket avgjøre. Vi har fått nok av denne ydmykelsen, sier Cavosoglu.

Da VG møtte Cavosoglu i september uttrykte han langt på vei det samme. «EU har én siste sjanse», sa han den gangen.

