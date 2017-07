Erdogan tok til orde for å halshugge kuppmakere

Da Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan markerte ett år siden kuppforsøket i Tyrkia, sa han at mistenkte kuppmakere burde iføres Guantánamo-drakter.

Titusener av mennesker ventes å delta i såkalte marsjer for nasjonal enhet i Istanbul og Ankara i løpet av helgen for å feire at kuppforsøket ble slått ned.

Få oversikt! Kuppmakerne skulle felle Erdogan, nå har han mer makt enn før

Lørdag kveld var den første store marsjen underveis. Titusener av mennesker gikk over broen der sivile, som fulgte presidentens oppfordring, i fjor møtte opp for å bidra til å hindre kuppforsøket.

Sterke ord fra Erdogan



På Bosporos-broen støtte de sivile sammen med soldater. Brua har i ettertid fått det offisielle navnet 15. juli-martyrenes bro.

Fra broen gikk de fremmøtte lørdag kveld videre via en avsperret motorvei til et sted nær broen der Erdogan og hans kone Emine avdekket et minnesmerke for de 250 som ble drept mens de forsøkte å hindre kuppmakerne.

Erdogan brukte sterke ord i sin tale lørdag kveld, myntet på sine egne støttespillere.

– Først og fremst skal vi hugge hodene av disse forræderne, sa Erdogan i en tale for å markere ettårsdagen for kuppforsøket.

Les enkens fortelling: Mannen la seg ned foran stridsvogn

Guantánamo-lignende drakter



Den store folkemengden som var møtt opp ropte ut at dødsstraff bør gjeninnføres i Tyrkia. Erdogan svarte og gjentok det han tidligere har sagt:

– Jeg skal signere dersom nasjonalforsamlingen legger fram ethvert lovforslag om gjeninnføring av henrettelser.

Erdogan sa også i sin tale at kuppmistenkte bør iføres fangedrakter.

– Jeg har snakket statsministeren. Når de skal fremstilles i retten, bør de være iført uniformerte fangedrakter slik de har på Guantánamo, sa Erdogan.

Uttalelsen falt etter at en kuppmistenkt ved en tidligere anledning var blitt observert på vei inn i en rettssal med ordet «helt» på T-skjorten.

VG møtte Erdogan: Håndhilste på pressen, så skjelte han ut Vesten