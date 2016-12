Erdogan spisser Tyrkias «valutakrig»

ISTANBUL (VG) Tyrkia-president Recep Tayyip Erdogan vil droppe dollar i handel med Russland, Kina og Iran. Det fremstår desperat, advarer valutaekspert.

Erdogans oppfordring om at «alle som har valuta gjemt i madrassen må komme og veksle det til gull eller lira», som VG skrev om på lørdag, er blitt gjentatt flere ganger gjennom helgen.

Det er utbredt at tyrkere har egne kontoer for enten dollar eller euro, og nå har en rekke firmaer gått ut og lokket med patriotiske gaver til dem som kan bevise å ha vekslet et visst beløp:

Småbedrifter lover bort alt fra gratis vegetarkebab (den populære retten çiğ köfte), til gratis bussbilletter, eller sågar gratis gravsteiner, til dem som kan bevise å ha vekslet dollar til tyrkiske lira, skriver storavisen Hurriyet.

Har politisk effekt



Men slike litt underlige tiltak skjuler at dette er et politisk verktøy, som kan få omfattende konsekvenser.

Lørdag varslet Tyrkias største børs, Borsa Istanbul, at de veksler alle sine flytende midler til lira, og en rekke andre institusjoner har fulgt opp med lignende løfter.

Regjeringen oppfordrer sterkt tyrkiske selskaper om å handle seg imellom i tyrkiske lira, ettersom det er svært vanlig at store selskaper bruker dollar. Erdogan har også uttalt at han vil unngå å bruke dollar eller euro i handelsavtaler mellom stater:

– Jeg har sagt til Putin at vi vil kjøpe alt fra Russland i rubler, så kan han betale oss i lira, sier Erdogan.

Han skal ha kommet med lignende forslag til Iran og Kina, og sier også at han har instruert den tyrkiske sentralbanken om å tilrettelegge for dette.

– Kan slå feil ut



Valutastrateg Magnar Østnor i DNB Markets mener tiltakene kan slå begge veier, og i verste fall få alvorlige konsekvenser, for den tyrkiske liraen:

– Når det gjelder handel med varer og tjenester som vanlige forbrukere gjennomfører, så utgjør det bare en brøkdel, som trolig ikke vil få noen påvirkning. Dersom store finansinstitusjoner følger dette opp, så kan det bidra til å styrke lira mot annen valuta, sier Østnor til VG.

– Men dette fremstår desperat når det kommer fra presidenten, og bidrar til å sette uavhengigheten til den tyrkiske sentralbanken i tvil. Dess sterkere retorikken blir, så kan finansmarkedene begynne å frykte for at kapitalkontroll innføres, og det kan ha en meget negativ effekt, som vil svekke tyrkisk lira kraftig, utdyper han.

Kraftig svekket



Den siste tiden har Tyrkia opplevd et kraftig fall i landets valuta, målt mot euro og dollar, og svekkelsen har bare fortsatt de siste dagene.

Kursfallet knyttes opp mot usikkerhet rundt landets politiske situasjon, etter at en rekke opposisjonspolitikere og journalister ble fengslet for litt over to uker siden, som igjen førte til at EU-parlamentet anbefaler å legge medlemsforhandlingene med Tyrkia på is.

Erdogan knytter kursfallet opp mot det mislykkede kuppforsøket i juli, og sier at «de som forsøker å ødelegge oss, men ikke lyktes med stridsvogner og kampfly», nå forsøker å påvirke økonomien.

