Erdogan om påstand om «kontrollert kupp»: – Skammelig å si sånt

ANKARA (VG) Under en symboltung minneseremoni midt på natten, gikk president Recep Tayyip Erdogan til angrep på dem som hevder Tyrkia ble utsatt for et «kontrollert kupp».

Tyrkia markerer at ett år har gått siden det kaotiske og blodige kuppforsøket natten mellom 15. og 16. juli i fjor.

Under kuppforsøket ble parlamentet i hovedstaden Ankara utsatt for et bombeangrep klokken 02.32, og derfor startet den mest profilerte markeringen på det tidspunktet.

VG fikk anledning til å følge markeringen fra en pressetribune hevet over de flere hundre fremmøtte, og fra en liten passasje nedenfor Erdogans talerstol.

Etter at det var både sunget og lest bønn for dem som døde den natten, og en dramatisk film om kuppet spekket med effekter og grafikk var blitt vist med parlamentsbygget som lerret, holdt Erdogan som vanlig en flammende tale:

– Den tyrkiske nasjonen viste hva som bor i dem den natten: En ild bak rolige øyne. Kuppmakerne trodde nasjonen ville bli skremt og gjemme seg i sine hus, sa Erdogan, mens det ble buet mot kuppforsøket.

– Hadde min nasjon våpen? De gikk ut i gatene med flagg i sine hender og tro i sine hjerter. Ingen annen nasjon har stoppet stridsvogner med sine bare never, fortsatte han til stor jubel.

Gikk til motangrep



Fordi selve kuppforsøket fremsto så kaotisk, og fordi det forelå arrestasjonslister på forhånd, har det kommet påstander om at kuppet var orkestrert av styresmaktene som et påskudd for å kunne stramme grepet om makten.

Disse påstandene har florert lenge, men har nå delvis fått støtte gjennom uttalelser fra det største tyrkiske opposisjonspartiet CHP. Og det er noe Erdogan reagerer sterkt på:

– Å kalle denne hendelsen et kontrollert kupp er virkelig skrekkelig, hva synes dere om slike mennesker?

– I vårt land foregår det en operasjon for ødelegge staten, og så snakker opposisjonslederen om et kontrollert kupp. Det er skammelig å si sånt, raste Erdogan.

Erdogan tok også opp at han vil vurdere å gjeninnføre dødsstraff, og gjorde det klart at kritikk fra Europa på det punktet preller av:

– Jeg bryr meg ikke om hva Hans eller George måtte mene om det, jeg lytter til Ahmet, Mehmet og Fatma, sa Erdogan.

Tidligere på dagen tok han til orde for at kuppmistenkte bør iføres fangedrakter på vei til retten.

– Jeg har snakket statsministeren. Når de skal fremstilles i retten, bør de være iført uniformerte fangedrakter slik de har på Guantánamo, sa Erdogan.

Uttalelsen falt etter at en kuppmistenkt ved en tidligere anledning var blitt observert på vei inn i en rettssal med ordet «helt» på T-skjorten.

Folkelig motstand



Under kuppnatten i fjor pågikk det kamphandlinger i Ankara og Istanbul, men kuppmakerne klarte ikke å stå imot politistyrkene og hærstyrker som fortsatt var lojale mot regjeringen.

Den voldsomme folkelige motstanden, der titusenvis deltok, blir tolket som en støtte til president Erdogan av den tyrkiske regjeringen. Da kuppet var slått ned neste morgen, hadde 249 personer mistet livet i kamp mot kuppmakerne. Et sted mellom 24 og 104 kuppsoldater er blitt meldt drept.

Totalt har 142.000 personer fått sparken i offentlig sektor og i hæren, og over 50.000 er arrestert i utrenskninger etter kuppforsøket.

PS: Nattens minnemarkering varte frem til klokken 04 tyrkisk tid, og Erdogan talte i 40 minutter.

