Erdogan og Putin styrker vennskapet med gassavtale

ISTANBUL (VG) Forholdet mellom Russland og Tyrkia blir stadig tettere, og nå forventes det at de to landene fullfører en enorm gassavtale.

Det var ingen tvil om at Vladimir Putin var det store trekkplasteret under åpningen av den 23. «World Energy Congress»: I kongressenteret i Istanbul møtte deltagere og presse opp flere timer i forveien for å kjempe om plassene nærmest mulig den russiske presidenten.

Og da Putin ankom en halvtime bak skjema, var det med armen til sin vert, Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, rundt skulderen. De to spøkte og lo underveis i programmet fra sin plass på første rad, og viste at striden mellom dem er gravlagt.

Trøbbel etter fly ble skutt ned



– Vi er spesielt glad for å ha Russlands president her i dag, sa Erdogan.

Tyrkia og Russland var i full konflikt inntil Erdogan i juni ba om unnskyldning for at et russisk krigsfly ble skutt ned av tyrkiske jagerfly før jul i fjor.

Dette besøket er det første Putin har gjennomført til Tyrkia etter flynedskytingen, mens Erdogan besøkte Russland i august.

At Putin tegnet seg på deltagerlisten til energikongressen i siste liten, ses i sammenheng med Russland og Tyrkia jobber med de avgjørende detaljene i gigantprosjektet «Turkish Stream»: To gassrørledninger som på det meste vil kunne føre 65 milliarder kubikkmeter russisk gass gjennom Svartehavet og inn i Tyrkia.

– Russland dekker en fjerdedel av olje- og gassbehovet til Europa, og nå skal vi utvikle «Turkish Stream»-ledningen sammen med Tyrkia, som vil styrke dette ytterligere, sa Putin om avtalen.

– Tyrkia har nærhet til to-tredjedeler av verdens olje- og gassressurser og er viktig som transittland. Denne «fjerde korridoren» til Europas energimarked skal også forsyne det økende energibehovet i Tyrkia, viste Erdogan til.

TULLETE: Erdogan og Putin smålo flere ganger under åpningsseremonien. Foto: Ozan Kose , AFP

Kan påvirke markedet



TYRKIA OG RUSSLAND: ET TURBULENT HALVÅR * Et tyrkisk F-16-fly skjøt 24. november 2015 ned et russisk kampfly ved grensen mellom Syria og Tyrkia. Tyrkia sa at flyet krenket landets luftrom og ignorerte ti advarsler. * Russland svarte med økonomiske straffetiltak mot Tyrkia, blant annet i turistindustrien og for matvarer. * 27. juni kom unnskyldningen fra president Erdogan som Putin hadde ventet lenge på. Kort tid etter ble det kjent at Erdogan ville besøke Russland.

Omtrent en tredjedel av det som skal fraktes gjennom den nye gassledningen skal til det tyrkiske gassmarkedet, mens nok en tredjedel skal videre til Europa. En slik avtale vil gi Putin og Erdogan voldsom innflytelse på det europeiske energimarkedet.

Samarbeidet mellom russiske Gazprom og tyrkiske BOTAŞ ble avtalt i 2014, men er blitt forsinket grunnet juridiske konflikter. Men, ifølge den russiske energiministeren Alexander Novak er det sannsynlig at man kan undertegne en endelig avtale allerede i løpet av de neste dagene.

– Tyrkia er en viktig samarbeidspartner for oss, handelen mellom oss gikk ned grunnet vår diplomatiske krise, men nå som vi er i en normaliseringsprosess er energi av avgjørende viktighet, sier Novak til avisen Hürriyet i forkant av energikongressen.

USA liker det dårlig



Vennskapet mellom Tyrkia og Russland skaper bekymring for USA, som er Tyrkias allierte gjennom NATO. De to landene har kommet på stadig tydeligere kollisjonskurs grunnet det tyrkiske kravet om å få utlevert predikanten Fethullah Gülen, som Tyrkia mener er ansvarlig for kuppforsøket i juli, noe amerikanerne så langt ikke har etterkommet.

Tyrkias offensiv inne i Syria skaper også konflikt, siden de er i direkte kamper mot kurdisk milits som samarbeider med USA, og nylig ble det kjent at Tyrkia og Russland har inngått en hemmelig avtale om å samarbeide om flyvinger over Syria.

Men, det spørs om Putin ble så fornøyd da Erdogan tok situasjonen i Syria opp på følgende måte under sin tale til energikongressen:

– Verden må komme sammen for å finne en fredelig løsning i Irak og Syria. Når barna i Aleppo ser ut av vinduet, ser de dessverre helikoptre og fly som slipper bomber på dem, sa Erdogan.

Etter åpningen av kongressen forsvant de to lederne ut fulgt av et kobbel av livvakter, og uten å ta imot spørsmål fra pressen.