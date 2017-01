Erdogan lover å beskytte tyrkisk mangfold etter terroren

ISTANBUL (VG) I sin første tale etter terrorangrepet på nyttårsaften lover president Recep Tayyip Erdogan at ingen i Tyrkia skal «påtvinges andres livsstil».

Etter nyttårsterroren som kostet 39 menneskeliv, advarte Erdogan mot at formålet med terroren var å skape splittelse mellom tyrkere og spre kaos i et allerede hardt presset Tyrkia.

Derfor får hans første tale etter terrorangrepet stor oppmerksomhet, ettersom Erdogan fokuserer på det tyrkiske mangfoldet, noe han selv er blitt kritisert for å være en trussel mot.

– Ingen i verden eller i vårt land skal påtvinges samme livsstil som andre. Akkurat som at det er galt for dem som ikke liker bønnerop å trampe på en som ber, er det galt å bruke makt mot dem som ikke ber, sier Erdogan i en tale gjengitt i Hürriyet.

– Og akkurat som at vi ikke godtok at være døtre ble nektet adgang til universiteter når de brukte hodeplagg, skal vi utvise samme holdning dersom det motsatte skjer, fortsetter han.

Samlende budskap



Selv om dette budskapet ikke er direkte knyttet til terrorangrepet, får det en slik betydning her i Tyrkia siden noen har hevdet at ofrene for terror begikk en syndig handling ved å feire nyttårsaften på vestlig vis i nattklubben Reina, der alkoholen er kjent for å flyte fritt.

Det samlende budskapet resonnerer også med landets mange minoriteter, ikke minst folkeslag fra Sentral-Asia, som føler seg utsatt fordi den antatte drapsmannen trolig kommer fra den regionen.

Erdogan lover i talen at han skal kjempe mot undertrykking, enten det kommer fra en minoritet som vil undertrykke majoriteten, eller dersom majoriteten angriper minoriteter.

– Jeg har tilbrakt livet med å kjempe mot dem som vil forvandle Tyrkia til et land der én gruppe forsøker å dominere andre, hevder Erdogan.

Gir ikke opp mot terror



Han har også tatt opp kampen mot terror direkte, med følgende uttalelser:

– Å hevde at Tyrkia har overgitt seg til terrorisme vil være sidestilt med å stille seg på terroristenes og terrororganisasjonenes side. Til tross for en trist start på de første timene av 2017, er vi fast bestemt på å opprettholde våre forventninger for det nye året, sa Erdogan i talen.

Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavusoglu har fastslått at gjerningsmannen er blitt identifisert. Drapsmannen er fortsatt på frifot.

– Vi jobber med å fange ham, og har undersøkt huset der han bodde og sjekker hvem som har vært hans kontakter og har hjulpet ham, sier Cavusoglu.