Erdogan kritiserte Europa i sitt siste valgmøte

ISTANBUL (VG) Under sitt siste valgmøte før folkeavstemningen, ba Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sine tilhengere om å «lære Europa en lekse».

I Sariyer, som ligger som en atskilt småby helt ytterst i Istanbul, nær der Bosporosstredet munner ut i Svartehavet, hadde Erdogan samlet sine tilhengere til en siste massemønstring før søndagens skjebnevalg i Tyrkia.

– Meningsmålingene er gode for oss, men ikke ta noe for gitt, dere må gå og stemme. Så lærer vi Europa en lekse, da viser vi dem, sa Erdogan, til begeistret jubel fra egne tilhengere.

– Vi vil si: Europa, hør vår stemme. Lyden av tyrkernes føtter kommer, fortsatte han.

JUBLENDE TILHENGERE: Erdogans tilhengere vifter med flagg og presidentens bilde er å se over alt. Foto: Harald Henden , VG

Erdogan vil endre grunnloven og overføre den utøvende makten fra parlamentet til presidentembetet, og søndag skal en folkeavstemning avgjøre om han får viljen sin.

Europa er blitt tema



Det vil kunne medføre at han selv får sterkt utvidet makt, og vil kunne sitte som president til 2029. Europarådet har advart mot at endringene vil føre Tyrkia i en «farlig retning».

Men Erdogan bryr seg ikke om kritikk fra Vesten, og hans parti AKP argumenterer med at Tyrkia må endre det politiske systemet for å kunne sikre en sterkere og mer effektiv stat.

VARMER OPP: I forkant av valgmøtet danser en gruppe barn med flagg og bannere. Foto: Harald Henden , VG

Helt fra begynnelsen av valgkampen har forholdet til Europa spilt en betydelig rolle, i det som egentlig er et valg om hvilken retning Tyrkia skal ta.

I begynnelsen av mars var det voldsomt fokus på at tyrkiske ministere ikke fikk drive valgkamp i flere EU-land, og det ble full diplomatisk krise da den tyrkiske familieministeren likevel møtte opp i Nederland, og så ble sendt ut av landet.

I begynnelsen av valgkampen brukte Erdogan knallharde karakteristikker, som å hevde at flere land i Europa var dominert av nazister. Erdogan har tidligere sagt at han også vil ha en folkeavstemning om å avslutte forhandlingene med EU.

KRITISK TIL EUROPA: Erdogan mener det vil være «en lekse for Europa» dersom han får gjennomslag for å endre grunnloven. Foto: Harald Henden , VG

Er populært



VG har fulgt tre av Erdogans valgmøter de siste ukene, og han har dempet retorikken noen hakk. Men likevel er angrep på Europa et gjengangstema.

– Europa er ferdig, også økonomisk. Tyrkia kommer. Vår økonomi vokser raskere enn deres. Ved å stemme ja, lærer vi Europa en lekse, gjentok han flere ganger.

Og å fri til tyrkisk nasjonalfølelse ser ut til å fungere godt blant mange av hans tilhengere.

– Erdogan er en sterk leder, og han har lært oss tyrkere å stå med rak rygg. Folket stoler på ham og er klare til å gi ham utvidet makt. Vi føler han vil gjøre det riktige for landet, sier Faik Teksen (35), som har med seg sønnen Hamza (2).

ERDOGAN-FAN: Faik Teksen (35) har med sønnen Hamza (2). – Erdogan har lært oss tyrkere å stå med rak rygg, sier Faik. I bakgrunn et bilde av landsfader Atatürk. Foto: Harald Henden , VG

Isilay Dogan (34) har også med seg sin toåring, Mehmet, på valgmøtet. Hun forteller at hun primært har kommet for å se Erdogan, men at hun også støtter forslaget om å endre det politiske systemet.

– Det vil gi oss én utøvende makt. Vi kan ikke ha to autoriteter, slik det er nå, sier hun, med henvisning til at Tyrkia i dag styres av en statsminister etter et parlamentarisk system, mens presidenten i teorien skal ha en mer symbolsk rolle.

Snakker varmt om dødsstraff

Men i Tyrkia er det ingen tvil om Erdogan som president allerede har den utøvende makten, og ett av argumentene for å endre grunnloven har faktisk vært å stadfeste det som allerede er gjennomført i praksis.

Erdogan understreket at han vil respektere neisidens stemmer, men at han følte «glede i hjertet» allerede med tanke på valgresultatet.

Den omstridte presidenten, som splitter tyrkerne, fremsto svært seierssikker – og sånn sett minnet det litt om valgmøtet han holdt i hjembyen Rize, som fremsto som en ren kroningsferd.

VELKOMSTKOMITEEN: Erdogan tas imot i Sariyer, nær Svartehavet helt i utkanten av Istanbul. Foto: Harald Henden , VG

Presidenten brukte mye tid på å skryte av sine megaprosjekter, som har bedret den tyrkiske infrastrukturen. Han lovet sine tilhengere at en ja-stemme «ikke bare vil irritere Vesten, men også drive terroristene til vanvidd».

Han gjentok derfor budskapet om å være en «garanti mot terror», som han også lovet i den kurdiskdominerte byen Diyarbakir.

Han snakket også om hvordan han er klar til å gjeninnføre dødsstraff, dersom den kommende folkeavstemningen går i hans favør.

– Vi kan ikke tilgi dem som har gjort våre sønner til martyrer, sa han, med henvisning til det blodige kuppforsøk i fjor sommer.

