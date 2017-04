Erdogan klar til å gjeninnføre dødsstraff dersom han vinner

ISTANBUL (VG) Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier at han er klar til å gjeninnføre dødsstraff, dersom den kommende folkeavstemningen går i hans favør.

Under et valgmøte i forkant av folkeavstemninger om grunnlovsendringer, sa Erdogan onsdag at han er klar til å jobbe for en slik lov:

– Etter 16. april, og med guds tillatelse, så vil et lovforslag legges frem for parlamentet, og dersom det passerer der, så vil jeg godta det, sier Erdogan om å gjeninnføre dødsstraff.

16. april skal tyrkerne stemme for eller mot å endre grunnloven slik at den utøvende makten overføres til presidentembetet.

Erdogan sier han først vil få saken vedtatt i parlamentet, og viser til at to av de tre opposisjonspartiene har sagt de støtter det. Hvis ikke vil han presse gjennom en ny folkeavstemning for å få dødsstraff gjeninnført.

Erdogan har tidligere sagt flere ganger at han også vil ha en folkeavstemning om å avslutte forhandlingene med EU.

Tyrkia har ikke gjennomført dødsstraffer siden 1984. Det ble fjernet fra loven i 2004, da Erdogan var statsminister og Tyrkia ville tilpasse seg EU-krav. Men det siste året har mye endret seg:

Forholdet til EU har forverret seg kraftig og Tyrkia har opplevd et kaotisk og mislykket, men blodig, kuppforsøk.

Det var i etterkant av kuppforsøket at forslaget om dødsstraff først kom opp. Da VG var Taksim-plassen natten etter kuppforsøket ropte folkemengdene på at de ville ha en gjeninnføring av dødsstraff, noe Erdogan dagen etter sa han ville vurdere.

Nå har han altså konkludert, til tross for skarpe advarsler fra blant annet Europarådet. Europarådet har også advart mot at grunnlovsendringene vil føre Tyrkia i en «farlig retning».

