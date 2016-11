Erdogan kan bli president frem til 2029

ISTANBUL (VG) Dersom president Recep Tayyip Erdogan får gjennom en endring i grunnloven, kan han bli ved makten frem til han fyller 75.

62-åringen har ledet Tyrkia siden 14. mars 2003, først som statsminister for Rettferdighets- og utviklingspartiet (AKP), og siden august 2014 som landets president.

Nå jobber Erdogan og hans parti iherdig for å få endret den tyrkiske grunnloven slik at den utøvende makten overføres fra regjeringen, som utgår fra parlamentet, og over til presidentembetet, som velges direkte.

Styrer i praksis



Erdogan har allerede de-facto den utøvende makten, og styrende AKP legger ikke skjul på at han er landets reelle leder. Men i teorien skal presidenten være partinøytral. Det vil Erdogan fjerne.

– Det vil styrke både presidenten og partiet han er medlem av dersom han kan representere sitt parti direkte. Da vil mer koordinerte og bestemte skritt kunne gjennomføres, sier Erdogan ifølge Hürriyet, og legger til at dagens system «åpner for svakhet».

AKP gikk til valg i fjor på å få innført et presidentsystem, men selv etter to valgomganger klarte de ikke å få stort nok flertall i parlamentet. Nå ligger det an til at de setter spørsmålet ut til en folkeavstemning.

– Dersom AKP gjennomfører en kampanje for å overtale velgerne, så er det høy sannsynlighet for at de får et flertall for en endring til et presidentsystem, ettersom partiet og Erdogan allerede har støtte fra over halvparten av befolkningen, sier politiske analytikeren, professor Mensur Akgün til VG.

– Erdogan har allerede makten i praksis, men ikke i teorien, så det er det man vil endre, fortsetter han, men tar forbehold om at han ikke kjenner detaljene i forslaget.

To nye perioder



Storavisen Hürriyet har kilder med innsyn i det som foreslås, og der kommer det fram at presidenten vil kunne innføre lovendringer direkte, og kun i begrenset grad være styrt av nasjonalforsamlingen.

Det kommer også frem at man kun skal kunne være president i to omganger av fem år, men siden den gjeldende perioden ikke vil telle under dette systemet, så kan Erdogan i teorien ble gjenvalgt i både 2019 og 2024, og ha presidentmakten frem til 2029, skriver avisen.

Det største opposisjonspartiet CHP, partiet til landsfader Atatürk, sier de vil motsette seg en endring av grunnloven, fordi de frykter et «én-manns-styre ved diktat». Derfor har AKP gått til det nasjonalistiske partiet MHP, som har sagt at det vil gi den nødvendige støtten for å gjennomføre en folkeavstemning.

Erdogan ønsker også en folkeavstemning om gjeninnføring av dødsstraff, noe som blant annet Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland har advart Tyrkia mot, og tidligere denne uken tok han til orde for en folkeavstemning om å avslutte forhandlingene med EU, noe meningsmålinger tyder på at det vil bli flertall for.