Erdogan: – Ikke gjem valuta i madrassen

ISTANBUL (VG) Tyrkia-president Recep Tayyip Erdogan oppfordrer sine landsmenn til å veksle det de har av dollar i gull eller tyrkiske lira.

Tyrkisk økonomi er hardt rammet av den politiske situasjonen i landet, særlig landets viktige turistnæring har blødd, og den siste tiden har landet opplevd et kraftig fall i landets valuta, tyrkiske lira, målt mot euro og dollar.

Nedgangen for valutaen og usikkerhet på den tyrkiske børsen startet for alvor da en rekke opposisjonspolitikere og journalister ble fengslet for litt over to uker siden, og fortsatte da det ble kjent at EU-parlamentet anbefaler å legge medlemsforhandlingene med Tyrkia på is.

Med ny rekordlav kurs mot dollaren denne fredagen, mener Erdogan vanlige tyrkere må ta ansvar og tømme sparegrisen for utenlandsk valuta:

– De som har valuta gjemt i madrassen må komme og veksle det til gull eller lira, sier Erdogan i en tale gjengitt i Hürriyet.

Fortsatte å synke



Umiddelbart etter talen sank liraen ytterliggere til 3,55 mot dollaren, et fall på hele 17 prosent målt mot starten av året. Men i handlegaten Istiklal i storbyen Istanbul lå kursen fortsatt på 3,5 noen timer senere.

– Kursen er fortsatt veldig god for dem som skal veksle dollar, men det er likevel ikke så mange som kommer, ettersom det er så få turister nå, fikk VG opplyst i kassen.

Med dagens kurs får man rett i overkant av fire lira for en norsk tier, mot litt over tre lira for ti norske kroner for bare noen måneder siden.



INGEN KØ: Erdogans oppfordring til tross: Ingen kø ved vekslingskiosken i hovedgaten Istiklal i Istanbul. Foto: Nilas Johnsen/VG

Den tyrkiske regjeringen oppfordrer sterkt tyrkiske selskaper om å begynne å gjennomføre handler i tyrkiske lira, ettersom det er svært vanlig at store selskaper handler seg imellom i dollar.

Det er også utbredt at tyrkiske privatpersoner har egne dollar- eller eurokontoer i tyrkiske banker. Dollarkursen har i det hele tatt en meget sterk påvirking på tyrkernes oppfatning av økonomien.

Den første store finansinstitusjonen som følger Erdogans oppfordring, er Tyrkias største børs, Borsa Istanbul, som lørdag kunngjorde at de veksler alle sine flytende midler til dollar, melder Hurriyet.

Skylder på renten



Erdogan mener valutafallet ikke blir et problem for Tyrkia, og peker på at man kom seg etter lignende situasjoner i 2007 og 2008.

Presidenten mener den høye renten i Tyrkia må ta del av skylden for nedgangen i økonomien. De siste ukene har han vært i konflikt med ledelsen i sentralbanken, som skrude styringsrenten opp til 8,5 prosent for noen uker siden, noe som igjen gir en utlånsrente på rundt 14 prosent.

– Vi må åpne for investeringer ved å få ned renten. Vi må se på verden. I Japan. USA og Europa er renten så lav, mens vår vandrer rundt fjorten prosent, sier Erdogan.

Til tross for den økonomiske nedgangen, så kan Tyrkia skilte med en eksportøkning på fem prosent det siste året.

PS: Den tyrkiske nettsiden yemek.com forsøker seg på en humoristisk vri ved å vise hvordan Tyrkia har sunket mot bunnen av «Starbucks-indexen», som viser hva en kopp Starbucks-kaffe koster i lokal valuta vekslet til dollar.