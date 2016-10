Erdogan hamrer løs på Hillary

ISTANBUL (VG) Tyrkia-president Recep Tayyip Erdogan kaller den amerikanske presidentkandidaten Hillary Clinton for en «politisk nybegynner».

Clinton har fire år bak seg som amerikansk utenriksminister fra 2009-2013, ble valgt som senator første gang i 2000, var kandidat i nominasjonskampen for demokratene før valget i 2008, og er presidentkandidat med en kraftig ledelse nå.

Men det hindrer ikke Erdogan fra å angripe henne med en beskyldning om at hun opptrer som en «novise og nybegynner».

– Uttalelsene hennes tyder på mangel på politisk erfaring, sier den tyrkiske presidenten, gjengitt i Hürriyet og flere andre tyrkiske medier.

Etterlyser respekt



Årsaken til at Erdogan har hisset seg opp er en uttalelse fra Hillary Clinton under søndag natts opphetede debatt mot Donald Trump.

Der sa Clinton at hun ville væpne kurdiske grupper til kamp mot IS i Irak og Syria – og kalte disse gruppene for «den mest effektive motstanden».

– En meget uheldig uttalelse. Hvor er respekten for menneskerettigheter og lovmessighet, dundrer Erdogan.

Clintons uttalelse tolkes i Tyrkia som at USA vil sende våpen til den syriske kurdermilitsen YPG, som er den væpnede grenen til partiet PYD.

Tyrkia anser PYD for å være en del av det forbudte kurdiske arbeiderpartiet PKK, som er terrorstemplet av både Tyrkia, USA og EU.

Det har ikke hindret USA i å alliere seg med nettopp YPG, noe som har skapt konflikt etter at Tyrkia gikk inn i Syria i begynnelsen av september.

– Våpen til terrorister



Også den tyrkiske statsministeren, Benali Yildrim, har reagert på Clintons uttalelse:

– Vil hun gi våpen til terrorister? Er det ikke meningen at USA er vår allierte, sier han.

Forholdet mellom Tyrkia og USA bli stadig mer anspent. Tyrkias Syria-taktikk og det styrkede vennskapet til Russland, som denne uken ble enda tettere etter at Putin og Erdogan koste seg i hverandres selskap og undertegnet en gassavtale i Istanbul, skaper bekymring i USA.

Krever utlevering



Men det som mer enn noe annet bringer USA og Tyrkia på kollisjonskurs er det tyrkiske kravet om å få utlevert predikanten Fethullah Gülen, som Tyrkia mener er ansvarlig for kuppforsøket i juli, noe amerikanerne så langt ikke har etterkommet.

Nå sier Erdogan at dersom USA fortsetter å nekte å utlevere Gülen, så vil ikke Tyrkia utlevere etterlyste terrorister til USA.

– Når de ber oss om å utlevere terrorister så gjør vi det. Når vi ber om det samme så skjer det ikke. De viser til at dette forsinkes av rettssystemet. La oss, kanskje det samme begynner å skje her, sier Erdogan.