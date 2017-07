Erdogan: EU kaster bort tiden vår

President Recep Tayyip Erdogan mener Tyrkia klarer seg uten EU-medlemskap og nekter for storskala fengsling av journalister.

– Hvis EU helt tydelig sier: «Vi kan ikke ta Tyrkia inn i EU», vil vi slå oss til ro med det. Da vil vi igangsette vår plan B og C, sier den tyrkiske presidenten i et intervju med BBC.

– EU er ikke uunnværlige for oss. Vi er avslappet, fortsetter han.

Tyrkerne har vært i forhandlinger om EU-medlemskap helt siden 2005, men kandidaturet er truet fordi flere europeiske land reagerer sterkt på den politiske utviklingen i Tyrkia.

I mars sa EUs utvidelseskommissær Johannes Hahn til den tyske avisen Bild at det blir «mer og mer urealistisk» at Tyrkia vil bli innvilget EU-medlemskap dersom Erdogan fortsetter å styre landet i autoritær retning, meldte NTB.

– Kaster bort tiden

EU, opposisjonen i Tyrkia og observatører har også vært kritiske til gjennomføringen av folkeavstemningen i april, der 51 prosent stemte for å endre grunnloven slik at presidenten får mer makt.

Erdogan, som også har vært statsminister i Tyrkia i elleve år, anklager nå EU for å kaste bort tyrkernes tid.

– En gang da jeg var i min første periode som statsminister, ble Tyrkia beskrevet som et land som har oppnådd en stille revolusjon under EU-ledernes toppmøter. Men nå inviterer det samme EU oss ikke til toppmøter mer. De kaster også bort tiden vår. Det er situasjonen akkurat nå, sier presidenten.

Hevder kun to journalister er fengslet

BBC skriver at 160 mediebedrifter har blitt stengt og 2500 journalister eller mediearbeidere har mistet jobbene sine etter kuppforsøket i Tyrkia 15. juli i fjor og den påfølgende unntakstilstanden i landet.

I sin årsoppsummering for 2016 skrev Reporters Without Borders at blant 348 journalister som da satt fengslet verden over, satt over 100 av dem i tyrkiske fengsler. Ifølge Comittee to Protect Journalist oversikt dreier det seg om 81 fengslede journalister per 1. desember 2106.

Erdogan avviser imidlertid overfor BBCs journalist at de som sitter fengslet i Tyrkia, er journalister.

– Noen av dem samarbeidet med terrororganisasjoner, noen av dem ble fengslet for besittelse av skytevåpen. Noen av dem er fengslet for å ødelegge minibanker og å stjele fra dem.

– De har et journalist-skilt, men det er ikke det offisielle pressekortet. Antallet er ikke 170 som du akkurat har sagt. Dette er løgn, sier Erdogan, som hevder at kun to «faktiske journalister» sitter fengslet per i dag.

I alt er rundt 50.000 personer pågrepet, mens over 100.000 er oppsagt eller permittert siden kuppforsøket for ett år siden, ifølge NTB.