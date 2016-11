Erdogan: – Bryr meg ikke om jeg kalles diktator

ISTANBUL (VG) Dersom han kalles diktator i Vesten «går det inn det ene øret, og ut det andre», sier Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

Erdogan lar seg ikke affisere av den harde kritikken som har kommet mot Tyrkia, etter at parlamentarikere og partiledelsen i det prokurdiske opposisjonspartiet HDP ble fengslet natt til fredag.

– Jeg bryr meg ikke om de kaller meg diktator eller hva som helst annet. Det går inn det ene øret og ut det andre. Det eneste som betyr noe er hva mitt folk kaller meg, uttaler den tyrkiske presidenten.

VGs MIDTØSTEN-KONTOR Nilas Johnsen Ta kontakt og følg meg på: E-post: nilas@vg.no Facebook: Facebook.com/nilas.johnsen Twitter: @vgnilas Instagram: @vgnilas

Les også: Tyrkisk valuta stuper etter Erdogans siste utrenskning

– Vesten må ikke tro at de kan få Tyrkia til å adlyde ved å kalle meg diktator, ved å komme med kritikk i aviser og karikaturer, og tro at vi tar et skritt tilbake. Vi kjenner denne taktikken godt, fortsetter Erdogan.

Erdogan forklarer videre at regjeringen i Ankara er villige til å «gjøre hva som helst» for å styrke landets fremtid, og at «en dag vil Vesten forstå at jeg er her for å tjene mitt folk, ikke dominere dem».

Uttalelsen kommer etter at HDP-arrestasjonene har fått kraftig kritikk både fra EU og USA. Også Norges utenriksminister Børge Brende har fordømt arrestasjonene, som kom samme uke som ni journalister fra den opposisjonelle avisen Cumhuriyet ble arrestert.

Intervju med Cumhuriyet-redaktør: Slik strammes grepet mot pressen

I en offisiell uttalelse sendt til VG fra tyrkiske myndigheter heter det at HDP-politikerne er pågrepet for å ha unnlatt å møte til avhør i forbindelse med at en gruppe parlamentarikeres immunitet blir fjernet.

I helgen sendte HDP ut en kunngjøring om at de delvis vil boikotte arbeidet i nasjonalforsamlingen, som følge av pågripelsene.

– Vår parlamentariske gruppe og partiledelsen har besluttet å stanse arbeidet vårt i den lovgivende forsamling, som følge av dette omfattende og mørke angrepet, heter det i en kunngjøring fra partiet, som er det tredje største i den tyrkiske nasjonalforsamlingen.

De politiske innstrammingene møter nå også økende kritikk internt i Tyrkia, og truer «forsoningsprosessen» som Erdogan har satt i gang etter det mislykkede kuppforsøket.

HDP ble ikke invitert med på den prosessen, men nasjonalistiske MHP og det største opposisjonspartiet CHP har hatt møter med Erdogan og AKP-regjeringen.

Men CHP, partiet til Tyrkias landsfader Kemal Mustafa Atatürk, er nå stadig krassere i kritikken av regjeringen og unntakstilstanden etter kuppforsøket.

CHP beskylder nå president Erdogan for å gjennomføre en form for «mørkt og autoritært» kupp mot Tyrkias demokrati, under påskudd av å renske ut kuppmakere.

– AKP-regimet har tilsidesatt sosial konsensus, og fortsetter sine angrep på demokratiske-, sekulære- og rettsstatsprinsipper som er kjerneverdier for den tyrkiske staten, uttaler partiet.

Om de arresterte politikerne legger CHP til følgende:

– Å arrestere parlamentarikere før det har vært en juridisk prosess og uten dom, er imot grunnloven, og slik ulovlig praksis bør avvikles.

Tyrkias visestatsminister Numan Kurtulmuş har mandag kveld slått tilbake, og hevder arrestasjonene er fullt i tråd med tyrkisk lov.

Han sier pågripelsen var nødvendige nettopp fordi de er knyttet til endringer i grunnloven, nemlig det å fjerne parlamentarikernes immunitet.