Ekspert om Tyrkia-valget: – Det har ikke vært et fritt og rettferdig

ISTANBUL/OSLO (VG) Opposisjonen klager på valgfusk under folkeavstemningen i Tyrkia. Norske eksperter kritiserer valgprosessen.

President Recep Tayyip Erdogan har erklært en marginal seier i folkeavstemningen i Tyrkia, som vil gi ham mer makt og utvidede fullmakter. Alle stemmene er fortsatt ikke talt opp.

– Jeg vil takke alle som har gitt sine stemmer i dag. Folkeavstemningen viser at folket bryr seg om sin fremtid. Dette er en omfattende endring for Tyrkia. Ofte er det lettere å forsvare det eksisterende, enn å gjennomføre en endring. Men de 18 punktene med grunnlovsendringene er en radikal forandring, sier Erdogan i en tale søndag.

Opposisjonen har allerede varslet at de vil klage på resultatet, som følge av det de mener er valgfusk.

Morten Myksvoll, Tyrkia-ekspert og redaktør for nettsiden tyrkiskpolitikk.no, mener det er vanskelig å konkludere med om det har foregått valgfusk. Han mener imidlertid at det er mye som skurrer med dagens folkeavstemning.

Blant kontroversene er at det tyrkiske valgstyret valgte å godkjenne stemmesedler som ikke var stemplet på forhånd.

Tyrkia-ekspert Morten Myksvoll.

– Det er et brudd på valgloven, men valgstyret godtok dette likevel. Det er ikke kommet noen annen forklaring på det enn at de bare gjorde det. Men dette er heller ikke lovlig, valgstyret kan ikke overstyre dette på denne måten.

– Det er noe som skurrer



Opposisjonspartiet CHP hevder det skal være snakk om 2,5 millioner stemmer. Myksvoll presiserer imidlertid at omfanget er uklart.

– Det har ikke vært et fritt og rettferdig valg i Tyrkia. Bare basert på valgkampen kan man si det. Blant annet på grunn av måten opposisjonen har blitt stoppet på, og alle ressursene regjeringen har brukt på Ja-valgkampen, sier Myksvoll.

– Egentlig bør det være oppløftende for opposisjonen at de gjør det såpass bra. De vinner Istanbul og Ankara, nesten uten å ha fått drevet valgkamp, sier han.



Han forteller at det var overraskende at nei-siden fikk flertall i de to byene.

– Hadde man fått beskjed om dette på forhånd, så ville de fleste trodd at nei-siden skulle vinne valget. Når disse byene sier nei, men Ja-siden likevel vinner, er det noe som skurrer, sier Myksvoll.

Tar saken til retten



Opposisjonspartiene CHP og HDP har allerede varslet at de vil gå rettens vei for å gjøre resultatet av folkeavstemningen ugyldig.

Nilas Johnsen og Harald Henden i Tyrkia. VG

– Det kommer til å bli satt i gang en rettsprosess. Spørsmålet er hva som skjer i rettssystemet, sier Myksvoll.

Han viser til at domstolene i Tyrkia ikke er politisk uavhengige. Etter kuppforsøket i fjor sommer, ble flere dommere kastet ut av det tyrkiske rettssystemet.

– Rettssaken kan vippes avhengig av hvem dommeren sympatiserer med. Det er som Florida i år 2000, bare enda mer kontroversielt, sier han.

Mener resultatet er et symbolsk nederlag for Erdogan



Joakim Parslow, førsteamanuensis i Midtøsten-studier ved UIO og Tyrkia-ekspert, mener valget var overraskende jevnt.

– Gitt hvordan valgkampen har utspilt seg, og hvor mye ressurser Ja-siden har hatt på å sikre seg et resultat, kan det jo tyde på at strategien til Erdogan ikke har fungert.

Joakim Parslow, førsteamanuensis ved UIO og Tyrkia-ekspert Privat

Han viser til at Erdogan har beskyldt sine motstandere for å være forrædere og terrorister. Hvis marginen stemmer, ser det ikke ut som det er mange som har falt for denne strategien, mener han.

– Om marginen stemmer vil det være et symbolsk nederlag for Erdogan. Han hadde nok regnet med større margin.

– Det er sjokkerende



Parslow er i likhet med Myksvoll veldig overrasket over Erdogans nederlag i Istanbul.

– Det er sjokkerende. Det overrasket meg, og sikkert også partiet. Han har tapt i alle storbyene, som Ankara og Izmir. Det er et tilbakeslag for Erdogan, og kommer nok til å gjøre at han konsentrerer seg om å finne en mer vellykket strategi inn mot valget i 2019.

Han forteller at det er uvanlig i tyrkisk sammenheng at det kommer så mange rapporter om irregulariteter i valget.

– Det kan reflektere at det står mye på spill, men det kan også tyde på fusk, sier Parslow.

Han viser til at OSSE har varslet at de kommer med en rapport om valget.

– Ved tidligere valg har de ikke varslet om valgfusk, men de valgte å ha langtidsobservatører og har kritisert valgkampen. Det blir interessant å se om de har identifisert valgfusk.