Tyrkiske NATO-offiserer har søkt politisk asyl i Norge. Det kan sende Norge ut i en vanskelig situasjon.

– Dette må være en forferdelig kinkig sak for Norge. Begge landene er i NATO. De er allierte, men på den andre siden kan man anta hvilken behandling disse menneskene vil kunne få når de returnerer, sier Tyrkia-forsker ved Christian Michelsens institutt, Siri Neset.

Hun opplever nyheten om at flere tyrkiske NATO-offiserer har hoppet av og søkt politisk asyl i Norge, som svært utfordrende.

– «Damned if you do, damned if you don't»



Offiserene som er i Norge, har søkt politisk asyl fordi de trolig vil bli fengslet og muligens torturert hvis de drar tilbake til Tyrkia. Etter kuppforsøket i Tyrkia i fjor sommer ble offiserene beordret hjem for å samtale med den militære ledelsen. De avviser å ha noe med kuppforsøket å gjøre, og tør rett og slett ikke å dra tilbake.

Neset tror NATOs anerkjennelse av Tyrkia i etterkant av kuppforsøket gjør situasjonen vanskelig for Norge.

– Stoltenberg var blant de første som var ute og støttet Erdogan etter kuppforsøket, og på en måte avfeide ideen om at Tyrkia skulle kastes ut fra NATO. Samtidig var generalsekretær Thorbjørn Jagland på vegne av Europarådet i Tyrkia og beroliget dem. Nå må Norge bestemme om de skal innvilge asyl eller ikke i det betente forholdet som er mellom Tyrkia og Vesten. Det er vanskelig, sier hun.

Hun mener også at Tyrkia generelt har en oppfatning av at Vesten først og fremst kritiserer Tyrkia, og ikke støtter landet. Hvis Norge skulle innvilge politisk asyl for de tyrkiske offiserene, vil det gi et sterkt signal til Tyrkia, tror hun.

– Men samtidig, å nekte de asyl, hva sier det om Norges fokus på menneskerettigheter? Det blir en «damned if you do, damned if you don't»-situasjon.

– Kan ikke tilsidesette norsk lov

Tyrkia-forsker Einar Wigen ved Universitetet i Oslo sier Norge kan få visse problemer i forholdet til Tyrkia, men ettersom Tyrkia allerede har nok konflikter og er ganske isolert i NATO vil det neppe bli veldig omfattende, tror han.

– Norge risikerer ikke all verden her, fordi Tyrkia har klart å male seg selv inn i et hjørne. De har allerede vist at de ikke klarer å opprettholde sine egne rettsstatsprinsipper, sier han.

Han er i tvil om Norges relasjon til Tyrkia vil bli problemfri, men det vil likevel ikke bli veldig omfattende problemer, tror han.

– I forholdet til Tyrkia kan det oppstå problemer, men Norge ville ikke fått problemer med andre NATO-allierte hvis de ga politisk asyl til disse offiserene, sier han.

Han tror Norge vil kunne stå overfor et dilemma som det Neset tegner opp, men det er likevel åpenbart hva de burde gjøre.

– Det finnes jo tilfeller hvor man bør gi beskyttelse, og da vil dette dilemmaet komme opp. Men har de krav på asyl, kan ikke myndighetene bryte norsk lov av den grunn, sier han.

Fredag morgen sier ambassaderåd ved den tyrkiske ambassaden i Oslo, Ülkü Kocaefe, til VG at frykten eks-offiserene beskriver ikke har rot i virkeligheten.

– Avgjørelsen offiserene som er igjen i Norge har tatt, er synd. Hvis de nekter å reise til Tyrkia, betyr det kanskje at de har noe med anklagene å gjøre.

Ulku sier at Norge må forstå at grepene tyrkiske myndigheter nå foretar seg kommer som et resultat av svært vanskelige tider for landet, med kuppforsøk og svært mange terrorangrep.

– Situasjonen er ekstrem, og vi håper Norge har forståelse for at vi må ta grep, sier hun.