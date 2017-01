Disse tyrkiske avhopperne truer flyktningavtalen

ISTANBUL (VG) Tyrkia er rasende for at åtte offiserer som flyktet til Hellas etter kuppforsøket ikke utleveres. Det kan føre til at flyktningavtalen skrotes.

Da utviklingen den blodige kuppnatten 15. juli tydeliggjorde at president Recep Tayyip Erdogan ville komme seirende ut av det, flyktet seks helikopterpiloter og to teknikere fra det tyrkiske flyvåpenet til den greske byen Alexandropoulos i et militærhelikopter.

Der ble de tiltalt for å ha ankommet landet ulovlig, og svarte med å søke asyl i frykt for represalier i hjemlandet.

Tyrkia fulgte opp med å kreve de åtte utlevert, men etter et langtrukket rettslig og diplomatisk drama bestemte gresk høyesterett denne uken at de ikke skal utleveres til hjemlandet.

– Beskytter terrorister



Reaksjonen her i Tyrkia er kraftig: Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavusoglu uttaler at saken er så betent at returavtalen mellom Tyrkia og EU som ble iverksatt 20. mars i fjor kan stå i fare.

– Vi har en flyktningavtale med Hellas, inkludert en avtale om returer. Nå vil vi vurdere alle skritt, også å skrinlegge returavtalen, sier Cavusoglu.

– Vi ga Hellas alle nødvendige dokumenter, beviser og alt. Vi krevde at de åtte soldatene ble tatt for retten igjen. Dette er en politisk beslutning. Hellas er nå i en posisjon der de forsvarer kuppmakere og terrorister, sier Cavusoglu, gjengitt i avisen Hürriyet.

TRUER HELLAS: Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavusoglu. Foto: Adem Altan , AFP

Cavusoglu hevder også at greske myndigheter lar personer fra grupper Tyrkia har terrorstemplet får skjule seg i Hellas:

– De har også terrorister som DHKP-C (den revolusjonære folkefronten, journ.anm.) og PKK (det forbudte kurdiske arbeiderpartiet). Det er kjent at det finnes DHKP-C leirer i Hellas, sier Cavusoglu.

Avviser politisk innblanding



Den greske statsministerkontoret har i en uttalelse blankt avvist at rettens beslutning er en politisk sådan: «Hellas fordømte kuppforsøket fra første dag, og de som står bak er ikke velkomne. Men det greske rettsvesenet er uavhengig og dets beslutninger respekteres», heter det.

Returavtalen mellom EU og Tyrkia EU og Tyrkia ble i mars 2016 enige om at nye flyktninger og migranter til Hellas i en begrenset periode skal returneres til Tyrkia. Til gjengjeld skal EU-land hente syriske flyktninger fra Tyrkia. EU har så langt lagt en plan for inntil 72.000 flyktninger. * Avtalen er smurt med løfter om 3 milliarder euro til Tyrkia og nye 3 milliarder på sikt. Fortgang i forhandlingene om EU-medlemskap samt visumfrihet for tyrkere er andre deler av avtalen, som EU har lovet å innfri dersom Tyrkia på sin side oppfyller 72 ulike krav og betingelser. * Tyrkia truer nå med trekke seg fra avtalen etter at gresk høyesterett besluttet å ikke utlevere offiserer mistenkt for delaktighet i kuppforsøket i landet i juli i fjor. (©NTB)

De åtte offiserene har fått avslag på sine asylsøknader, men disse er nå til ny behandling. Offiserene har opplyst at slektninger i Tyrkia har mistet jobbene sine og fått inndratt passene sine.

De benekter at de var innblandet i kuppforsøket, men sier samtidig at de frykter for sine liv hvis de blir sendt tilbake, skriver avisen Kathimerini.

Før høyesteretts beslutning, hadde saken blitt behandlet i tre ulike dommerpaneler, der beslutningene har vært sprikende. Høyesterett overtok saken etter at en ankedomstol kom fram til at fem av offiserene skulle få bli i Hellas, mens tre skulle utleveres.

Flyktningavtalen mellom EU og Tyrkia innebærer blant annet at EU kan returnere flyktninger og migranter som tar seg ulovlig til Hellas. For hver syriske asylsøker som blir returnert, må EU ta en syrisk flyktning tilbake. I tillegg får Tyrkia flere milliarder euro i hjelp.

Det er imidlertid fortsatt strid om enkelte punkter i avtalen, blant annet Tyrkias krav om visumfrihet for tyrkiske borgere i Schengen-området.

Flyktninger som ikke anses for å være «sårbare» i Tyrkia, skal i utgangspunktet returneres dit – men dette har også mer eller mindre stoppet opp: Kun 754 er returnert til Tyrkia så langt.

