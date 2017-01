Dette er ofrene fra nyttårsaften-angrepet i Istanbul

Denne familien startet 2017 med å begrave sin slektning. Ayhan Arik var en av dem som ble drept mens han feiret det nye året.

Festglade gjester løp i panikk da skytingen begynte. Noen kom aldri hjem til et nytt år. En av dem var Ayhan Arik.

Han ble begravet søndag, bare timer etter masakeren i Istanbul. Bildene viser gråtende mennesker som bærer en kiste, svøpt i et rødt og hvit tyrkisk flagg. På årets første dag måtte denne familien begrave en av sine nærmeste.

SORG: Slektninger av Ayhan Arik, en av ofrene etter skytemasakeren på nattklubben Reina i Istanbul, bærer kisten hans. Foto: Osman Orsal , Reuters

Stormet nattklubb



Minst 39 mennesker ble drept da angriperen stormet nattklubben som var full av nyttårsfeirende gjester natt til søndag. 69 er skadet. Blant de omkomne skal det være en politimann, sikkerhetsvakter, en servitør og utenlandske studenter som feiret nyttår i den tyrkiske byen.

Minst 24 av de 39 døde var utlendinger. Til sammen kommer de drepte fra 25 land.



Dette er ofrene:



Ayhan Arik ble drept i angrepet.

Foto: Facebook/privat

1. Ayhan Arik: Flere familiemedlemmer skriver på Facebook at de i dag våknet til en grusom nyhet. «Jeg elsket min bror, og håper du er i himmelen», skriver en kvinne under et bilde av Ayhan. «Vi mistet får slektning i angrepet. Håper han får fred i himmelen,» skriver en annen.

2. Lian Zaher Nasser (19): Ifølge BBC døde Nasser fra Israel i angrepet. Hun feiret nyttår på utestedet sammen med flere venninner, skriver Haaretz. En av dem ble skadet. Nasser var fra Tira, en isrealsk by med hovedsaklig arabiske innbyggere.

3. Fatih Cakmak: Jobbet som sikkerhetsvakt på nattklubben Reina. Det skriver Daily Sabah Istanbul. Han har tidligere overlevd flere av bombeangrepene som har rammet Istanbul det siste året, blant annet Besiktas-kampen på fotballstadion Vodafone aren, skriver flere medier.

Jobbet som politi - ble drept på vakt



DREPT: Rita Shami fra Libanon. Foto: Facebook

4. Hatice Karcilar (29): Jobbet som sikkerhetsvakt på Reina. Hun var fra en by ved Marmarhavet og etterlater seg ektemann og en tre år gammel datter.

5. Mersinli Burak Yıldız (21): Jobbet som politioffiser og skal ha vært en av de første som ble skutt. Ifølge det som ser ut til å være en kollega skal han begraves i morgen. Burak Yıldız hadde jobbet som politi i bare ett år da han døde.

6. Rita Shami: Var fra Libanon, på ferie i Istanbul. På Facebook skriver flere av vennene hennes om sjokk og sorg. «Hvil i fred, min engel,» skriver en. «Fra festing til død, for en gal verden vi lever i,» skriver en annen.

7. Yunus Gormek: Er fra Istanbul.

8. Mustafa Kaya: Kom fra byen Kastamonu i Tyrkia. Han jobbet som finansiell rådgiver og var i Istanbul sammen med noen venner for å feire nyttår.

DREPT: Venner og familie skriver på Facebook om en blid, morsomt og flink mann som har gått bort. Blant annet har Elias Wardinis arbeidsplass delt dette bilde. Foto: Privat/Facebook

– Jeg mistet broren min til terrorisme

9. Elias Wardini (26): Kom fra Libanon og var på ferie i Istanbul. Charbel Wardini bekrefter ovenfor AFP at broren ble drept i angrepet. – Jeg mistet broren min til terrorisme, sier han. Wardini jobbet som personlig trener på Fitness Zone, som har delt et bilde av ham på Facebook. Treningssenteret skriver: «I dag mistet Fitness Zone et familiemedlem. RIP Elias Wardini, du vil bli savnet. Vi elsker deg!». Han var forlovet og skulle gifte seg.

10. Haykal Mousallem: Også fra Libanon. Han var gift og jobbet på en fysioterapiklinikk, som skriver på Facebook: «Vårt team er i sorg etter tapet av vår kollega Haykal Mousallem i Istanbul. Våre tanker er med hans familie og venner.»

11. Kenan Kutluk: Jobbet som servitør på nattklubben. Han etterlater seg kone og to barn.

De drepte er fra flere land



Tyrkiske myndigheter har, ifølge BBC, opplyst at det er døde fra blant annet Saudi Arabia, Libya, Libanon, Belgia, Israel, India og Marokko.

Utestedet Reina er en kjent og eksklusiv nattklubb som er populær blant kjendiser, idrettstjerner, forretningsfolk og diplomater.