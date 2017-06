Derfor får ikke Erdogans livvakter komme til Tyskland

ISTANBUL (VG) Livvaktene til president Erdogan, som skal ha banket opp demonstranter under et statsbesøk i USA, er ikke velkomne under G20-møtet i Hamburg.

Verdens mektigste ledere samles i den tyske byen 7.–8. juli, men G20-møtene er også et samlingssted for demonstranter fra hele verden: Tyske myndigheter regner med at så mange som 10.000 vil komme for å protestere.

Det er også et stort kurdisk miljø i den tyske hansabyen, og dersom noen av dem skal demonstrere mot den tyrkiske president Recep Tayyip Erdogan, så frykter tyske myndigheter at hans livvakttjeneste skal gripe inn:

– På våre gater har kun Hamburg-politiet noe de skal ha sagt, ingen andre, uttalte senator Andy Grote til den tyske avisen Die Welt nylig.

Ville ha dem med



Ifølge lokalavisen Hamburger Abendblatt skal nemlig tyrkiske myndigheter ha sendt en liste med navn på 50 personer de ønsker at skal reise sammen med Erdogan som hans sikkerhetsteam.

Og blant dem er flere personer som det er utstedt arrestordre på i USA, for å ha gått til angrep på demonstranter under opptøyer utenfor den tyrkiske ambassadørboligen 16. mai.



ARRESTORDRE: Borgermesteren i Washington D.C. Muriel Bowser kunngjorde den 15. juni at det er utstedt arrestordre på tolv personer fra den tyrkiske presidentens livvakttjeneste. Foto: Alex Brandon , AP

Hendelsen fant sted under Erdogans besøk hos USA-president Donald Trump, og videoklipp som blant annet New York Times har gjennomgått med lupe, viser hvordan personer i Erdogans livvakttjeneste slår og sparker mot kurdiske og armenske demonstranter utenfor ambassadørboligen.

En annen video viser angivelig at Erdogan selv betrakter hendelsen fra sin bil, parkert utenfor den tyrkiske ambassaden. De tolv personene er pekt ut på bakgrunn av identifikasjon fra slike videoopptak, forklarte Washington-politiet.

– Ikke på tysk jord



Nå bekrefter talsmann Martin Schaefer for det tyske utenriksministeriet at disse personene ikke er velkomne under G20-møtet:

– Jeg kan anta med god samvittighet at de som er etterlyst av det amerikanske rettsvesenet ikke vil sette sine ben på tysk jord med det første, heller ikke under G20-møtet, sier han i uttalelse gjengitt i den tyrkiske storavisen Hürriyet.

Erdogan har selv uttalt at tyrkiske myndigheter «skal kjempe politisk og juridisk mot arrestordrene», men har ikke benektet hendelsen.

Tvert imot mener han at dette var en nødvendig inngripen, og Tyrkia har anklaget det amerikanske politiet for å ha sviktet i sikkerhetsoppdraget rundt hans besøk.

– De har etterlyst tolv av mine livvakter, hva slags lov er dette? Dersom mine livvakter ikke kan beskytte meg, hvorfor hadde jeg dem da med til USA? Det amerikanske politiet gjorde jo ingenting, har Erdogan uttalt.

Tyrkia mener demonstrantene tilhørte terrorstemplede PKK og Gulen-nettverket, FETO, som de mener sto bak kuppforsøket i juli i fjor.

