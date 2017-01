Avis: Drapsmannen ankom Tyrkia i november

ISTANBUL (VG) I over en måned skal terroristen ha vært i Tyrkia, mens han planla angrepet på nattklubben der han drepte 39 mennesker.

Nye detaljer om terroristen er gjengitt i den tyrkiske storavisen Hürriyet, og går ut på at politiet mener mannen de nå jager ankom Tyrkia via byen Konya i Anatolia, og at innreisemålet var håndplukket for ikke å vekke mistanke.

VGs MIDTØSTEN-KONTOR Nilas Johnsen Ta kontakt og følg meg på: E-post: nilas@vg.no Facebook: Facebook.com/nilas.johnsen Twitter: @vgnilas Instagram: @vgnilas

Bakgrunn: Tror dette er drapsmannen

Det skal ha kommet opplysninger om at han skal ha frekventert tre ulike adresser i bydelen Zeytinburnu i tiden siden november. Tolv personer skal ha blitt arrestert på åtte ulike adresser, mistenkt for tilknytning til drapsmannen.

Les også: Her skyter han seg inn på nattklubben

Natt til tirsdag aksjonerte tyrkisk spesialpoliti i Zeitinburnu og ytterligere én person ble pågrepet. Men ifølge tyrkiske medier skal dette ikke være drapsmannen.

Avisen Cumhuriyet skriver at det skal ha brutt ut en slåsskamp der en person skal ha kastet seg fra en balkong, trolig fordi han er ulovlig innvandrer i Tyrkia og fryktet å bli pågrepet. En person skal ha blitt knivstukket i denne hendelsen.

VG har kontaktet pressetalsmannen i politiet i Istanbul, som sier de ikke kan bekrefte opplysningene som har kommet frem i tyrkiske medier.

Reportasje fra Istanbul: Sikkerhetsvakt Fatih (36) drept nyttårsaften: Fryktet terror

Den tyrkiske spaltisten Abdülkadir Selvi i Hurriyet hevder å ha fått kildeopplysninger på at det var planlagt et simultant angrep i Ankara på nyttårsaften, men at dette ble avverget og åtte mistenkte IS-medlemmer ble arrestert.

I dagene opp mot nyttårsaften ble så mange som 63 IS-medlemmer arrestert, har tyrkisk etterretningspoliti kunngjort.

I hele uken frem mot nyttårsaften hadde den amerikanske ambassaden i Tyrkia advart mot et mulig terrorangrep, men det avvises nå at advarselen gikk spesifikt på nattklubben Reina, eller på andre spesifikke områder.

Ifølge Tyrkias visestatsminister Numan Kurtulmus har politiet nå gjerningsmannens fingeravtrykk, og mandag ettermiddag sendte de også ut et bilde av angriperen.

– Politiet er nå i ferd med å identifisere ham, sier Kurtulmus.

Et nytt bilde av terroristen, har ført til spekulasjoner om hvor han er fra, og hvem som har gitt ham trening.

– Han fremsto som veldig profesjonell, og må ha vært i slike skarpe situasjoner tidligere. Han må ha trent seg opp, og trolig også vært innom klubben tidligere, for han rømte ut gjennom personalinngangen, sier sikkerhetsvakt Osman Yesilyurt til VG.

VG treffer vakten på en begravelse i Istanbul mandag, og han har jobbet som vakt for samme selskap som hadde ansvaret for sikkerheten på den fasjonable nattklubben Reina på nyttårsaften.

ÅSTEDET: Utenfor nattklubben Reina i Ortakoy er det lagt ned roser til inne om ofrene etter terrorangrepet nyttårsaften. I bakgrunnen politi og sikkerhetsvakter fra klubben. Foto: Harald Henden , VG

At terroristen muligens er fra Xinjiang-provinsen i Kina er det siste som nå undersøkes, skriver Hürriyet, etter at det tidligere ble henvist til anonyme sikkerhetskilder som hevder han kommer fra enten Usbekistan eller Kirgisistan i Sentral-Asia.

Tyrkisk myndigheter har fremdeles ikke navngitt den mistenkte. Den ytterliggående islamistgruppen IS påtok seg mandag ansvaret for terroraksjonen mot nattklubben Reina, men navnga heller ikke gjerningsmannen.

Tyrkia er tungt involvert i aksjoner mot IS inne i Syria, noe som anses som deler av årsaken til det økte trusselbildet mot landet. 18 IS-krigere er drept i sammenstøt nær den IS-kontrollerte byen al-Bab i Syria, ifølge tyrkiske militære kilder, melder NTB.

I tillegg skal 37 medlemmer av ekstremistgruppen være såret som følge av sammenstøtene det siste døgnet, ifølge Reuters. Tyrkiske jagerfly skal ha angrepet fire IS-mål, mens et russisk fly utførte angrep mot jihadister 8 kilometer sørvest for al-Bab.