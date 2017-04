Tyrkia-valget: Derfor var stemmer i Europa så viktige for Erdogan

ISTANBUL (VG) Kravet om å få drive valgkamp i Europa fikk voldsom oppmerksomhet før folkeavstemningen. Stemmene til tyrkere i europeiske land viser hvorfor.

Valgkampen til president Recep Tayyip Erdogan for å få endret den tyrkiske grunnloven slik at presidentembetet får mer makt, handlet mye om forholdet til Europa, i det som egentlig var et valg om hvilken retning Tyrkia skal ta.

Bakgrunn: Erdogan erklærte marginal seier

Underveis fremsto det som om hovedpoenget var å piske opp tyrkisk nasjonalisme for å få økt støtte på hjemmebane, men en titt på stemmetallene fra europeiske land kan tyde på enda en grunn til at det var så viktig for Erdogan at hans statsråder skulle få drive valgkamp i Europa.

VG har gått gjennom tallene for de europeiske landene. Mens resultatet i valget som helhet ble 51,3 prosent ja mot 48,7 nei; ble det 62,2 prosent ja mot 37,8 nei blant tyrkere bosatt i Europa, men med stemmerett i Tyrkia.

Mest konflikt, størst støtte



Det landet som det var mest opphetet konflikt rundt, Nederland, var også stedet med høyest støtte til Erdogans foreslåtte endringer, med over 70 prosent ja-stemmer. Blant tyrkere i Tyskland stemte 63 prosent ja.

I Norge var det 57 prosent ja-stemmer, blant de 3.834 gyldige stemmene. Tyrkere i Tsjekkia var mest skeptiske: Der sa hele 87 prosent nei.

Totalt fikk ja-siden 731.170 stemmer fra tyrkere bosatt i Europa, mens nei-siden fikk 443.866 slike stemmer.

Slik var konflikten med Europa



• Valgkampen til Erdogan både begynte og sluttet med fokus på konflikt med Europa, og det anstrengte forholdet til EU er et daglig tema i tyrkiske medier.

• Under sitt siste valgmøte før folkeavstemningen, der VG var til stede, ba Erdogan sine tilhengere om å «lære Europa en lekse» ved å støtte ja-siden. Da vil han åpne for å gjeninnføre dødsstraff, noe EU har vært tydelig på at ikke kan godtas.

• I mars var det voldsomt fokus på at tyrkiske ministere ikke fikk drive valgkamp i flere EU-land, og det ble full diplomatisk krise da den tyrkiske familieministeren likevel møtte opp i Nederland, og så ble sendt ut av landet.

• Det fikk Erdogan til å bruke knallharde karakteristikker, som å hevde at flere land i Europa var dominert av nazister. Erdogan har tidligere sagt at han også vil ha en folkeavstemning om å avslutte forhandlingene med EU.