Tyrkia: Nekter å godta klagen på folkeavstemningen

ISTANBUL (VG) Tyrkias øverste valgmyndighet har avvist å annullere folkeavstemningen. Imens latterliggjør president Recep Tayyip Erdogan dem som klager på resultatet.

Søndagens folkeavstemning om å endre den tyrkiske grunnloven er blitt møtt med sterke reaksjoner. Observatører fra Europarådet og Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) og har fastslått at valget ikke var demokratisk. I tillegg har opposisjonen bedt om at avstemningen annulleres.

Det kommer ikke til å skje, slår landets øverste valgmyndighet fast, ifølge CNN Turk og NTV: Med ti mot én stemme ble kravet om annullering avvist, etter at det ble vurdert onsdag.



Det var Tyrkias største sekulære parti, Det republikanske folkepartiet (CHP), som satte fram kravet, og fikk støtte fra advokatforeningen i landet.

Ifølge valgkommisjonen stemte 51,41 prosent for grunnlovsendringene som vil gi presidenten mer makt i Tyrkia, mens 48,59 prosent stemte imot.

Tyrkiske myndigheter har avvist valgobservatørenes kritikk og hevder at den er politisk motivert.

– OSSE-rapporten er ikke troverdig. Konklusjonene deres er ikke objektive, men ekstremt partiske, sa Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavusoglu onsdag.

Like fullt har det de to siste dagene vært store protestmarsjer flere steder i Tyrkia. «Tyv, morder, Erdogan» ropte demonstrantene i en protestmarsj VG dekket i Besiktas i Istanbul tirsdag kveld.

Protestmarsjene er sterkt kritisert av statsminister Binali Yildirim, som mener CHP har oppfordret til ulovligheter. Erdogan selv bruker en metafor fra sine dager som semiprofesjonell fotballspiller da han var ung:

– En seier er en seier. Jeg kommer fra en fotballbakgrunn, og det spiller ingen rolle om man vinner 1–0 eller 5-0, sier Erdogan om det jevne resultatet.

Han avviser også at den konstitusjonelle endringen betyr et én-manns styre:

tbce53e5.jpg - VANT VALGET: President Recep Tayyip Erdogan påpeker at en seier er en seier, uansett hvor jevnt det er. Foto: Ozan Kose , AFP

– Jeg er en dødelig faktisk, jeg kan dø når som helst. Systemendringen er en transformering av det tyrkiske demokratiet, ikke et skritt mot diktatur sier Erdogan.

Han gjentok også at Tyrkia kan bryte forhandlingene med EU for godt, men ikke uten å ha gått en ny runde.

– De har latt os vente ved døren i 54 år, og fra et politisk standpunkt er det utålelig. Dersom EU holder sine løfter, så kan vi sette oss ved forhandlingsbordet, sier Erdogan.