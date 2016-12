«The Jinx» i avhør: – Den verste rømlingen verden har sett

Den trippeldrapsmistenkte mangemillionæren Robert Durst (73), kjent fra HBO-dokumentarserien «The Jinx», sier han trodde politiet aldri ville fange ham.

Det kommer frem i rettsdokumenter ABC News og LA Times har fått tilgang til etter at Durst ble avhørt av politiet i fjor, i forbindelse med at han ble pågrepet og siktet for drapet på venninnen Susan Berman, som ble funnet skutt i 2000.

Dursts liv og de uløste drapsmysteriene rundt ham havnet for alvor i søkelyset i 2015 i forbindelse med HBO-serien «The Jinx». Millionæren var politiets hovedmistenkte etter at kona Kathleen McCormack forsvant i 1982 – og påtalemyndigheten tror Berman ble drept fordi hun visste noe om konas forsvinning.

I en av seriens mest kjente sekvenser vises et brev som ble sendt til politiet i 2000, som forklarte hvor venninnens lik lå skjult. I intervjuet blir Durst konfrontert med brevet til politiet, samt et brev han sende til venninnen noen år tidligere. Håndskriften på de to brevene var tilnærmet identiske.

I avhøret i mars blir Durst spurt om hvorfor han ikke rømte, slik han har gjort flere ganger tidligere, da han fikk se brevene som regissøren viste ham.

– Det var slapt. Jeg trodde virkelig, virkelig, virkelig ikke at jeg skulle ende opp med å bli arrestert, svarer Durst.

I HBO-seriens siste episode kom Durst, som under et toalettbesøk hadde glemt å ta av seg mikrofonen, med en uttalelse som mange i ettertid har tolket som en tilståelse (se video under).

– Hva i helvete gjorde jeg? hvisket han til seg selv, før han fortsatte:

– Drepte dem alle, selvfølgelig.

Fant revolver, narkotika og maske

Amerikaneren hevder også at han var påvirket av narkotika under intervjuene med HBO.

– Jeg var ruset på metamfetamin hele tiden, hevder Durst.

I avhøret forteller 73-åringen også at han hadde forberedt seg på å rømme kort tid før han ble arrestert i fjor. På hotellrommet der han ble pågrepet fant politiet et falskt ID-kort, flere 100-dollarsedler, marihuana, et kart over Louisiana og Cuba, samt en hudfarget lateksmaske.

I april ble Durst dømt til syv års fengsel for ulovlig våpenbesittelse, på grunn av revolveren som ble beslaglagt på hotellrommet.

– Jeg var den verste rømlingen som verden noensinne har sett, sier Durst i avhøret.



Risikerer dødsstraff

73-åringen har også vært involvert i en tredje drapssak. I 2001 ble Durst tiltalt for å ha partert og drept naboen Morris Black i Texas, men han ble senere frikjent fordi han angivelig handlet i selvforsvar.

Han ble riktignok dømt til tre års fengsel for å ha ødelagt bevis og for at han unnlot å varsle politiet om hendelsen.

VG har tidligere skrevet om at Durst risikerer dødsstraff hvis han blir dømt for drapet på Berman. California er en av de amerikanske delstatene som praktiserer dødsstraff, selv om det ikke har blitt henrettet noen der siden 2006.

I avhøret som ble gjort i mars forsøker etterforskeren gjentatte ganger å få Durst, som aldri har tilstått drapet, til å snakke åpent om hva han har gjort, uten å lykkes. Til slutt spør han Durst rett ut:

– Hvis du hadde drept Susan, ville du ha fortalt meg det?

Durst svarer kort:

– Nei.