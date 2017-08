Nordmenn på ferie i Barcelona forteller om kaotiske tilstander og flere skadede turister på La Rambla.

– De har sperret av hele La Rambla, og det kjører ambulanser ut og inn i et kjør, sier Henrik Hem (19), fra Sandefjord som i dag ankom Barcelona med to venner.

– Nå går vi bortover gata og prøver å komme oss så langt unna vi greier, sier han.

Selv var de ved sjøen da angrepet skjedde, men bevegde seg mot La Rambla da de så at noe skjedde i hovedgaten.

– Jeg så nylig en gutt med skrubbsår i ansiktet bli kjørt vekk i en politibil, så det er tydelig at politiet tar seg av de lettere skadede. Turister står og gråter på gaten, andre samler seg i grupper, sier han.

Han sier at La Rambla er sperret av og er helt folketom.

KOM SEG UNNA: Rikke Nervik (19) hev seg på en buss da hun så mange folk løpe gjennom La Rambla. Hun forteller til VG at hun nå er i sikkerhet. Foto: Privat

– Jeg sto og venta på bussen og så masse folk som løp i alle retninger. Da skjønte jeg at noe hadde skjedd, så jeg hoppa på den nærmeste bussen. Mange andre prøvde å komme seg på, men den kjørte av gårde, sier Rikke Nervik (19).

Hun bor og jobber i Barcelona på andre måneden og brukte dagen på å handle i La Rambla. Nervik forteller at hun sto ved Plaza Catalonia, på nordenden av La Rambla og ikke så selve hendelsen.

–Men det var raskt mye politifolk og utrykningskjøretøyer, sier hun.

Kim Pettersen (22) er på ferie i Barcelona. Han og kameratgjengen har leid en leilighet midt på La Rambla for ferieturen. Pettersen forteller til VG at han hørte voldsomme sirener, og derfor bestemte seg for å gå ut for å se hva som hadde skjedd.

– Sånn som jeg ser det er det veldig mye ambulanser og politi som sperrer hele gaten. Folk blir trillet vekk på båre og båret i stoler og alt som er. De jobber med få de vekk fra gaten. Det er mange som er skadet, sier Pettersen til VG.