Rettssak i gang: Risikerer dødsstraff for Tunisia-terror

26 personer står tiltalt etter terrorangrepet i Tunisia i 2015, hvor 38 mennesker ble drept på stranden foran et luksushotell.

For snart to år siden gikk studenten Seiffedine Rezgui til angrep med automatvåpen og granater ved et populært turistområde i byen Sousse. Han rakk å drepe 38 mennesker før han selv ble drept av politiet.

I etterkant av angrepet har sikkerhetsvakter og politi i den tunisiske feriebyen høstet mye kritikk for sen responstid. Britiske myndigheter har omtalt det tunisiske politiets innsats som «i beste fall kaotisk, i verste fall feig».

Fredag holdt en tunisisk domstol den første offentlige høringen i rettssaken mot 26 personer, hvorav seks er politimenn som anklages for bevisst ikke å ha hjulpet mennesker i nød.

Resten, som alle er tunisiske statsborgere, står tiltalt for terrorisme, drap og «konspirasjon mot rikets sikkerhet», ifølge nyhetsbyrået AFP. Det var også innført uvanlig strenge sikkerhetstiltak i og utenfor rettshuset fredag.

Påtalemyndighetene fullførte etterforskningen i juli i fjor, men både de og forsvaret skal ifølge det franske nyhetsbyrået være forberedt på umiddelbart å be om utsettelse for å få bedre tid til å se gjennom saken.

Forsvarer: Tiltalte ble torturert

Under rettsmøtet sa tunisiske påtalemyndigheter at terroristen Rezgui trolig ble radikalisert via internett, før han reiste til nabolandet Libya for å få terrortrening. 20 av de terrortiltalte risikerer dødsstraff, ifølge AFP.

Flere forsvarere kom imidlertid med flere påstander fredag om at mange av de tiltalte ikke kan kobles til saken.

Ines Harrath forsvarer terrortiltalte Achraf Sandi, men hevder klienten «hverken er en salafist eller en terrorist».

Sandi er siktet for å være medlem av en terrorgruppe og for våpenlovbrudd, men forsvareren hevder tunisieren kun ble pågrepet «fordi hans bror, som er på rømmen, er beskyldt for å ha vært involvert i saken».

I rettsmøtet fredag hevdet også advokaten Salha Ben Farah at hennes to klienter ble torturert av politiet etter at de ble pågrepet.

Gjenåpnet luksushotell med nytt navn

Ifølge The Telegraph ble hotellet der angrepet skjedde, Imperial Marhaba, gjenåpnet i april i år etter at et tysk selskap pusset opp stedet. Hotellet, som nå heter Kantaoui Bay, er utstyrt med flere nye sikkerhetstiltak, blant annet væpnede vakter og flere overvåkingskameraer.

Etter gjenåpningen intervjuet avisen The Mirror britiske Suzanne Evans, som mistet sin sønn Joel, faren Patrick og broren Adrian i angrepet. Hun sa det var «vondt» å se at hotellet der slektningene døde bli gjenåpnet og kritiserte også selskapet som eier hotellkjeden.

– Det er sårende å se at de har brukt 20 millioner kroner på oppussingen og riktige sikkerhetstiltak som burde vært der fra starten av, sa Evans, før hun la til:

– De investerer nå, men det gjorde de ikke før. Hvorfor hadde de ikke gjort dette allerede i 2015?

STRENGE SIKKERHETSTILTAK: Vakter sjekker folks bagasje før de får lov til å gå inn i rettshuset i Tunis fredag. Foto: Hassene Dridi , AP

Advarer fortsatt briter mot Tunisia-ferier

Storbritannia holdt i starten av året sin egen høring om terrorangrepet, blant annet fordi 30 av de 38 ofrene var britiske statsborgere.

– Responsen deres kunne og burde vært mer effektiv, sa dommer Nicolas Loraine-Smith den gangen, ifølge NTB.

Seks britiske diplomater var også til stede under fredagens rettsmøte, ifølge AFP.

Britiske borgere blir forsvart advart mot alt annet enn ikke-essensielle reiser til landet, til tross for at det har gått nesten to år siden det brutale angrepet.