Tsjetsjenias president Kadyrov: – Vi har ingen homofile her

I et nytt intervju uttaler den tsjetsjenske presidenten Ramzan Kadyrov seg for første gang overfor vestlige medier etter anklagene om bortføring og tortur av homofile i landet.

Tidligere i år meldte den russiske avsien Novaja Gazeta at flere hundre homofile hadde blitt arrestert i Tsjetsjenia, og utsatt for mishandling og tortur.

Dette gjaldt spesielt homofile menn. Avisen hevdet også at tre menn hadde mistet livet på grunn av sin legning, og mistenkte at det også var flere døde.

Ifølge avisen oppfordrer lokale myndigheter familiene til de som er pågrepet til å drepe dem, for å redde familiens ære.

– Vi skal ha rent blod



I et nytt intervju med journalist David Scott, som HBO Real Sports har publisert to klipp av på Twitter, svarer president Kadyrov på anklagene om bortføring og tortur for første gang.

– Hvorfor kom han hit? Hva er vitsen med disse spørsmålene. Dette er bare tull. Vi har ikke slike typer mennesker her, sier Kadyrov og fortsetter:

– Vi har ingen homofile her, og hvis vi har noen av dem, så ta dem til Canada. Ære være gud, ta dem langt vekk fra oss, så vi slipper å ha dem her hjemme. Vi skal ha rent blod, så hvis det er noen her, ta dem.

Journalisten spør videre om presidenten ikke blir bekymret når han leser at unge menn har blitt torturert i dagesvis, og om han ikke bryr seg om dette med tanke på lov og orden i republikken.

– De er djevler, de er til salgs. De er ikke mennesker. Fanden ta dem for det de beskylder oss for. De kommer til å måtte svare for Den allmektige for dette, sier Kadyrov.

DEMONSTRERER: Amnesty International demonstrerer utenfor den russiske ambassaden på grunn av forfølgelsen av homofile i Tsjetsjenia. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

«Ta verden bakfra»



På spørsmål om presidenten ser på USA som en fiende av landet sitt svarer Kadyrov at Amerika som stat ikke er sterke nok til at de er verdt å bli sett på som fiender.

– Vi har en sterk regjering og er en stat med kjernefysiske våpen. Selv om vår regjering skulle bli totalt ødelagt ville våre missiler bli automatisk avfyrt. Vi ville sette hele verden i kne, og ta verden bakfra, sier han.

Presidenten mener videre at USA har satt i gang en anti-Russisk strategi mot Russlands ledelse, og at dette er bakgrunnen for påstandene.

– De vet at jeg er villig til å ofre mitt liv for Russland, og at jeg har et godt militært forsvar som er kapable til å både angripe og forsvare. Så får vi bare se hvordan ting går for alle, sier han.

Putin lover gransking



Tsjetsjenia ligger i Kaukasus-området og har en overveiende muslimsk befolkning. Landet ble kjent på 1990-tallet da Russland utkjempet to kriger mot opprørerne der.

Den russiske avisens rapport om tilstandene i Tsjetsjenia har vakt reaksjoner over hele verden. Både Angela Merkel og Frankrikes Emmanuel Macron har tatt opp situasjonen med Russlands president Vladimir Putin, som har lovet en gransking.

– Vi har fått negative meldinger om måten homofile er blitt behandlet i Tsjetsjenia på. Jeg ba Putin spesifikt om å bruke sin innflytelse til å bedre forholdene for homofile, sa Merkel etter møtet.

