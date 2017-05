Dette bildet går verden rundt

Den 16 år gamle speideren konfronterte en nynazist som deltok i en demonstrasjon i den tsjekkiske byen Brno mandag. – Flere unge må stå opp mot fascisme, sier hun til BBC.

Bildet av den unge jenta har blitt spredt over hele verden, etter demonstrasjonen til det nynazistiske partiet «Workers Party of Social Justice» 1.mai. Det tsjekkiske partiet blir beskrevet som et høyreekstremistisk parti.

– Jeg var aldri redd, sier Lucie Myslikova til BBC.

Hun var en av 300 mennesker som valgte å protestere mot demonstrasjonen. Den 16 år gamle jenta gikk tett på for å konfrontere en av dem.

Vil prøve å forandre ting



Myslikova, som studerer film og animasjon, oppfordrer unge til å engasjere seg mer.

– Jeg mener unge mennesker må involvere seg mer. De må forstå hva som foregår i verden, sier hun til kanalen.

Hun understreker at det er unge mennesker som kommer til å være lengst på jorda, og at det er opp til dem å ta tak i problemer og utfordringer i verden.

– Jeg dro dit som en person som vil prøve å forandre ting. For meg er det naturlig å prøve å forandre verden rundt meg, sier hun.



Kranglet om flyktninger

Ifølge Myslikova dreide konfrontasjonen seg om flyktninger og migranter. Hun skal ha sagt til mannen at alle land har en plikt til å hjelpe dem som flykter fra krig og konflikt og at det i slike tilfeller ikke er noe som heter «landegrenser».

Mannen, som ikke er navngitt, skal ha svart henne at hun kom til å bli voldtatt av menneskene hun prøver å redde, skriver BBC.

– Det som gikk opp for meg der og da er at noen vil kalle meg ekstremist fordi jeg står opp mot fascisme. Det er for meg helt absurd, sier Myslikova.

Den 16 år gamle jenta sier hun aldri var bekymret for sin egen sikkerhet.

– Selv om noe skulle skjedd med meg, så vil alltid fysiske skader leges til slutt.

Hun mener skadene ved å la være å si fra om hva hun mente ville plaget henne mer.

Knipset i vei



– Hvis jeg hadde vært stille eller hvis jeg hadde bestemt meg for ikke å involvere meg ville det ha blitt et innvendig sår som aldri ville forsvunnet, sier hun til BBC.

Vladimir Cicmanec, mannen som tok bildet, var også med i mot-demonstrasjonen.

Han sier til BBC at han ikke hadde fått med seg krangelen, men at en annen person gjorde han oppmerksom på det hele. Han hadde tidligere sett flere gripende bilder fra liknende demonstrasjoner, og trakk raskt paralleller da han ble gjort oppmerksom på konfrontasjonen.

– Jeg tenkte med en gang på et bilde fra USA som viser en liknende konfrontasjon mellom to mennesker. Jeg tenkte at dette også kunne bli et godt bilde, og knipset i vei, sier han til kanalen.