Trump-stiftelse etterforskes for ulovlig pengeinnsamling

Donald Trump har fått øyeblikkelig forbud mot pengeinnsamlinger i sin veldedige stiftelse, etter avdekking av ulovligheter.

Med beskjed om at det ikke er lov å samle inn penger i Donald J. Trumps Foundation i inneværende år, har statsadvokaten i New York, Eric T. Schneiderman bedt om en umiddelbar stopp i alle aktiviteter i Trump-stiftelsen, skriver New York Times.

Statsadvokaten har avdekket at Donald Trumps stiftelse har hatt pengeinnsamlinger i år, i strid med delstatens lover. Penger fra stiftelsen kan ikke brukes til politiske formål.

Trump-stiftelsen må umiddelbart stanse pengebidrag eller engasjere seg i enhver form for pengeinnsamlinger. Stiftelsen har hatt gjentatte ettersyn de siste årene, der det er stilt spørsmål ved håndteringen av store pengegaver og mangel på økonomisk styring.

Stiftelsens håndtering av lover knyttet til allmennyttige organisasjoner har skapt bekymring. New York Times skrev i september at Trumps stiftelse ikke er registrert i mange delstater og Washington Post har avslørt at stiftelsen ikke har de nødvendige tillatelsene til å samle inn penger i New York.

– Til tross for at vi er svært bekymret for de politiske motivene rundt statsadvokat A.G Schneidermans etterforskning, vil vi uansett samarbeide fullt og helt, sier Hope Hicks, Trumps pressetalskvinne. Hun legger til at siden dette er en pågående etterforskning, så vil det ikke komme ytterligere kommentarer fra Trump-stiftelsen.

Donald Trump avviser kritikk av sine veldedige bidrag, og sier at han gir alle bidrag av egen lomme. Stiftelsen skal likevel ha videreformidlet penger fra andre givere enn Trump selv.

Statsadvokaten i New York etterforsker nå hvorvidt Trump-stiftelsen opererer i samsvar med delstatens lover, og etterforsker også hvordan pengene i stiftelsen har vært brukt.

Stiftelsen har fått to uker på seg til å legge frem alle dokumenter som belyser stiftelsens aktivitet.

Statsadvokat Schneiderman omtaler det påståtte misligholdet i Trump-stiftelsen for et bedrage overfor befolkningen i delstaten New York. Schneiderman er demokrat og støtter Trumps motkandidat Hillary Clinton. Han har også åpnet en sak mot Trump, der han hevder at presidentkandidaten bedro studenter som deltok i hans utdanningsprogram på Trump University.