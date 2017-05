Trump: Nord-Korea viser mangel på respekt

Donald Trump skriver i en twitter-melding at Nord-Korea ikke har respekt for sitt naboland Kina.

Meldingen på Twitter kommer etter at Nord-Korea natt til mandag skjøt opp den niende missiltesten hittil i år.

– Nord-Korea viser mangel på respekt for sin nabo - Kina, ved å skyte opp enda en ballistisk missil ... men Kina prøver hardt, skriver Trump.

Missilet ble skutt opp til tross for omfattende internasjonale protester og vedtatte sanksjoner i FNs sikkerhetsråd.

«Nord-Korea er en trussel»



USAs forsvarsminister, James Mattis, sa like før hendelsen at Nord-Korea er en trussel mot Japan, Kina, Russland og USA.

– Bunnlinjen her vil være en katastrofal krig, hvis vi ikke er i stand til å løse denne situasjonene gjennom diplomatiske midler, sier Mattis i et intervjuet med CBS News sitt TV-program «Face the Nation».

– En konflikt med Nord-Korea vil trolig være «den verste konflikten i levetiden til de fleste mennesker», sa han videre under intervjuet.

Trussel for regionen



Den amerikanske forsvarsministeren hevdet også at det nordkoreanske regimet har hundrevis av artillerikanoner som kan nå en av de tettest befolkede byene på jorden, nemlig Seoul, som er hovedstaden i Sør-Korea.

Han la til at Nord-Korea er en trussel for regionen, inkludert Japan, Kina og Russland, men også USA.

– De har vært veldig klar i sin retorikk. Vi trenger ikke å vente til de har utviklet en interkontinental ballistisk missil med atomvåpen, for å si at det nå er fullstendig manifestert, sier Mattis om Nord-Korea.

Trump: «Problemene vil bli løst»



Oppskytingen mandag skal ha skjedd nær kystbyen Wonsan. Japanske myndigheter sier at missilet har tilbakelagt 450 kilometer og landet i Japans økonomiske sone, som strekker seg 200 nautiske mil ut fra kysten.

Da nyheten om oppskytingen kom klokken 5.09 lokal tid, innkalte Sør-Koreas president, Moon Jae-in, umiddelbart til et møte med landets sikkerhetsråd for å analysere oppskytingen.

Samtidig lover japanske myndigheter handling.

– Vi vil aldri tolerere at Nord-Korea fortsetter sine provokasjoner som ignorerer gjentatte advarsler fra det internasjonale samfunn, sier Japans statsminister Shinzo Abe.

Han viser til G7-møtet på Sicilia før helgen, hvor USAs president Donald Trump var klar på at «problemene med Nord-Korea vil bli løst».

Trump har foreløpig ikke kommentert missiltesten. Tidligere har han imidlertid vekslet mellom å true med at USA, hvis nødvendig, vil ta i bruk alle midler mot Nord-Korea, og å strekke ut en forhandlingsvillig hånd.

Nord-Koreas leder, Kim Jong-un, på inspeksjon under en test av mellomdistanseraketten Pukguksong-2 tidligere i år.

Vil nå USA



Nord-Korea har heller ikke kommentert mandagens oppskyting, men søndag uttalte landets leder, Kim Jong-un, at han hadde bevitnet en test av et nytt våpensystem som han beordret masseproduksjon av og utplassering i hele landet, skriver NTB.

Planen med opptrapping av landets program for utvikling av kjernefysiske våpen og kapasitet er blant annet å kunne nå amerikansk jord med disse.

Hittil i år har Nord-Korea gjennomført to tester av atomvåpen i tillegg til de ni testoppskytingene av missiler.

Det antas at Nord-Korea er flere år unna å nå sitt mål om å nå det amerikanske fastlandet med sine missiler. Men Nord-Koreas atom- og rakettprogram er trolig den største utfordringen for USA og Sør-Koreas allierte, skriver Reuters.